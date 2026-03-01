Sadiq saca los colores a Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona en el Valencia CF

El verano de 2025 fue largo. Tanto como acostumbran a ser todos los mercados en Mestalla. De esos en los que el club tiene marcados en rojo algunos nombres como prioridades y que no siempre consigue cerrar esos 'imprescindibles'. Ese nombre en verano fue Sadiq. Había estado en el Valencia de enero a junio, cumplió con las expectativas, respondió a Corberán cuando lo necesitó y se integró a la perfección en el vestuario. Todo parecía indicar que el Valencia CF iba a lograr cerrar su incorporación, pero el último día todo se torció. La Real Sociedad no bajó sus pretensiones y Ron Gourlay junto a Corona se quedaron pensando en que habían perdido dos meses. Llegó a última hora, eso sí, un Beltrán que ha aportado y aporta. Pero no es Sadiq. Y lo cierto es que desde que llegó el nigeriano el Valencia CF ha cambiado su dinámica de resultados, algo que deja en el aire la siguiente pregunta. ¿Qué habría pasado si Sadiq hubiera llegado en verano?

Ron Gourlay y Corona fracasaron en el fichaje de Sadiq en verano. Que la Real se subió a la parra, sí, pero no puedes tirarte dos meses peleando por un fichaje para que en el último suspiro se pierda la oportunidad de tenerlo entrenando en Mestalla al día siguiente. Los dos confiaron en que la negociación iba a llegar a buen puerto, pero lo cierto es que hubo que esperar a enero para encontrar el camino hacia la victoria con cierta regularidad. Y la mayoría de las victorias coinciden con un Sadiq fundamental.

Entró contra el Getafe para ser el jugador que cambió el guión del encuentro. Y el Valencia ganó. Salió contra el Espanyol y generó chispazos que abrieron el camino hacia la victoria. Entró contra el Levante y decantó el Derbi con una superioridad pasmosa. Y contra Osasuna se inventó un regate ante Sergio Herrera que acabó en penalti. De los últimos siete partidos de LaLiga el Valencia ha ganado cuatro. Y en todos Sadiq fue protagonista. Habría estado bien ver dónde estaría el Valencia con él desde septiembre. Y digo septiembre siendo el Valencia, pero hubiera estado bien verlo desde el 15 de julio.

La figura de Ramazzani

Curiosamente, la llegada de Sadiq ha activado a otro futbolista y ese es Ramazani. El atacante se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del 2026 con goles, con calma desde el punto de penalti y con mucho más trabajo. Su tanto contra Osasuna además llegó con victoria y con un buen trabajo en muchos aspectos más allá de ese acierto en el penalti.

El verano de 2026

Ron Gourlay, ahora con Lisandro Isei y compañía, tienen mucho trabajo por delante el próximo verano y no puede suceder lo mismo que en 2025 en algunos escenarios. El centro de la defensa, la situación de la portería, el tema pivote con Guido Rodríguez después de lo que pasó hace un año con Barrenechea... Son muchos los frentes abiertos y el Valencia CF no puede volver a cometer los errores que lleva cometiendo desde la llegada de Meriton. El mejor ejemplo es ver la media de puntos con Sadiq y sin Sadiq. ¿Quieren que suceda lo mismo?