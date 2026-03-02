1.500 veces Mestalla, el estadio más emblemático de España

No queda en pie en toda España un estadio con la entidad, la solera, la historia y la cultura futbolística que entrañan las paredes y las gradas de Mestalla. El coliseo valencianista, epicentro de pasión futbolística, parada obligatoria para los amantes de los estadios, cumplió contra Osasuna 1.500 partidos en Primera División.

El estadio con más historia

El templo blanquinegro, levantado en 1923, ha albergado más encuentros de la máxima categoría del fútbol español que ningún otro. Según los datos ofrecidos por Ciberche, en Mestalla ya se han celebrado 1.500 partidos oficiales de LaLiga española. De ellos 1.496 han sido con el Valencia CF actuando como local, mientras que fueron 3 del Castellón utilizando el estadio para sus partidos: Betis (19/12/1981), Cádiz (25/11/1989) y Celta (25/02/1990) y uno del Villarreal Barcelona (09/05/1999).

Cinco estadios más superan los mil

En España, a día de hoy, solamente hay seis estadios que superen los 1.000 partidos en Primera División, pero ninguno más que Mestalla. Santiago Bernabéu (1.339), San Mamés (1.305), Camp Nou (1.183), Sánchez Pizjuán (1.085) y Balaídos (1.011). De todos ellos, solamente el feudo vasco ha dejado de existir, por lo que con la decisión de dejar el icónico coliseo de la Avenida de Suecia para mudarse al Nou Mestalla, el Valencia CF le cederá en unos años al Real Madrid este récord.