Sergi Canós, Cenk, Alberto Marí, Iker Córdoba... ¿qué pasa con los cedidos por el Valencia CF?

Cada mercado de fichajes suele saldarse con numerosas llegadas y salidas de futbolistas. Aunque cada vez menos, algunos mueven dinero en forma de transferencia, mientras que otros firman una simple cesión en busca de los minutos que no tienen en sus equipos. Sin ir más lejos, el Valencia CF reclutó a Julen Agirrezabala y Lucas Beltrán previo pago de cerca de un millón por cada uno de ellos. Unai Núñez y Largie Ramazani, por su parte, llegaron a préstamo sin contraprestación directa. De Mestalla salieron con este formato Cenk (225.000 euros recibidos del Colonia), Sergi Canós (Valladolid), Alberto Marí e Iker Córdoba (ambos al CD Mirandés).

El cuadro de Miranda de Ebro viene siendo un filón a la hora de foguear jóvenes promesas en LaLiga Hypermotion, por lo que desde la dirección deportiva lo vieron como una oportunidad de cara a regresar a final de temporada. El caso de Cenk e incluso de Canós, podría ser diferente.

Alberto Marí, celebrando un gol con el Mirandés / LaLiga

¿Cómo les va a los cedidos por el Valencia CF?

Cenk Ozcakar: El central turco va de menos a más en el Colonia, hasta el punto de convertirse en un defensa fijo en las alineaciones. Los alemanes tienen una opción de compra que ronda los dos millones por el zaguero de 26 años. Desde que arrancó 2026 es titular habitual y encadena cinco encuentros partiendo en el once.

Sergi Canós: El extremo de Nules ya sabe lo que es marcar con el Real Valladolid. El equipo está en crisis y serio riesgo de descender a 1ª RFEF. En las últimas semanas ha ganado protagonismo e incluso anotó ante el Sporting, repitiendo titularidad esta semana en la victoria ante el Huesca.

Sergi Canós Tenés dedicando el gol a su madre / RVLL

Alberto Marí: Un gol y dos asistencias son números bajos para un delantero. Si bien el valencianista aporta más que eso, en los últimos meses ha perdido protagonismo en un equipo destinado a sufrir hasta el final.

Iker Córdoba: El central se está fogueando en Anduva, siendo el segundo central con más minutos del equipo al rondar los 1.400. El problema es que no juega nada desde que fue expulsado el pasado 24 de enero ante el Sporting. Era su segunda roja de la temporada tras ver la primera en el minuto 1 de liga. Como muestra de su dureza, también cumplió un partido de sanción por acumulación de cartulinas, lo que deja en tres las ausencias obligadas.