Así fue la celebración de la victoria del Valencia CF frente a Osasuna

Los jugadores del Valencia CF se liberaron después de un triunfo clave en la lucha por la permanencia

Así fue la celebración del Valencia CF tras ganar a Osasuna

Así fue la celebración del Valencia CF tras ganar a Osasuna

Redacción SD

Hugo Ferrer

Valencia

El Valencia CF se llevó una trabajada victoria este domingo contra Osasuna, clave en su lucha por eludir el descenso después de una jornada en la que ninguno de sus rivales directos consiguió sumar tres puntos, con lo que los valencianistas aventajan en cinco puntos a la zona roja.

El partido estuvo cargado de tensión en el tramo final por la estrechez del resultado que tocó defender hasta la última jugada, motivando una explosión de alegría y de liberación por parte de jugadores y de aficionados con el pitido final.

Volvió la comunión

Con los tres puntos en el zurrón, el valencianismo pudo respirar y despedir con una ovación a los jugadores en una temporada que está siendo dura y en la que la relación equipo-afición ha tenido momentos muy tensos.

Ramazani celebra un gol con Mestalla

Ramazani celebra un gol con Mestalla / Biel Alino

Los jugadores devolvieron los vítores a la gente y festejaron la victoria también en las entrañas del estadio camino al vestuario, tal y como captaron las cámaras de los medios oficiales del club.

