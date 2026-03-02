El dato que explica la dimensión de Guido en el Valencia CF

Guido Rodríguez ha llegado para quedarse en el once titular del Valencia CF. El mediocentro, que empezó a dejar buenas sensaciones en los derbis contra el Levante y el Villarreal, realizó su partido más completo desde su llegada contra Osasuna. Hay un dato que explica su dimensión en el Valencia CF. El argentino, sin aparentes exhibiciones físicas, fue el jugador con más distancia recorrida (10.928m) aportando al mismo tiempo jerarquía y control al juego del equipo.

El argentino fue el jugador del Valencia CF con más distancia recorrida (10.928m), el tercer jugador del partido con más acciones totales (69), el primero con más interrupciones de ataque rival (4) y uno de los futbolistas con mayor precisión en la variable técnica-táctica ofensiva (inicio más canalización con un 85% de éxito en los pases totales, un 86% en los pases cortos-medios y un 79% en los pases hacia delante.

Su impacto en el juego

Guido volvió a demostrar por qué se está convirtiendo en una pieza clave del engranaje del Valencia CF. En el duelo ante Osasuna, el mediocentro argentino aportó equilibrio, lectura táctica y liderazgo en el centro del campo. Su influencia no se limitó al trabajo sin balón. En fase ofensiva, Guido se mostró como primer apoyo en la salida, facilitando la circulación desde atrás y aportando mayor claridad en la construcción respecto a partidos anteriores. Su presencia dio seguridad e hizo mejores a sus compañeros. Sin estar todavía ya al cien por cien, comienza a ser diferencial.

Guerra, también al alza

Por otro lado, el centrocampista de Gilet fue el segundo jugador del conjunto valencianista con más distancia recorrida (10.926m), el segundo con mayor volumen de juego del encuentro (73 acciones) y el que más recuperaciones hizo (11). Guerra también fue uno de los futbolistas con más eficacia en el aspecto técnico-táctico (inicio más canalización) con un 82% de éxito en los pases totales, un 90% en los pases cortos-medios y un 76% en los pases hacia delante.