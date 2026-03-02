Parte médico de Copete: lesión y tiempo de baja del central del Valencia CF
El central ha sido operado de la rodilla dañada y su temporada corre riesgo
Está claro que el Valencia CF tiene muchos problemas en las últimas temporadas. Los resultados no acompañan a un equipo cuya planificación deportiva deja ciertos deberes en lo que a confección de plantilla se refiere. Las lesiones, cuestión quizá de mala suerte, también han pasado factura al cuadro de Carlos Corberán más de la cuenta. Con Diakhaby o Foulquier perdiéndose la temporada, las llegadas de Unai Núñez y Saravia debían servir para cubrir sus ausencias. El problema llega cuando José Copete, fichaje estrella de verano para la zaga, también se lesiona.
El central tenía la etiqueta de titular indiscutible sea cual sea el sistema e incluso ha habido momentos en los que era el único central sano del equipo. Ahora ha tenido que pasar por el quirófano para someterse a una operación importante. Su tiempo de baja no es fijo e incluso podría llegar a disputar las últimas jornadas de LaLiga en el mejor de los casos. El jugador confía en una recuperación positiva para poder ayudar al equipo de cara a una fase del calendario, allá por el mes de mayo, en que el equipo se mide a clubes como Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano, Real Sociedad y FC Barcelona.
Parte médico del Valencia: Copete, operado
El jugador José Copete ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de su rodilla izquierda este lunes 2 de marzo en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF.
El central valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo.
- Final | La conexión Sadiq-Ramazani saca al Valencia del pozo (1-0)
- El Valencia CF se concentra con novedades en la convocatoria oficial
- Las notas de los jugadores del Valencia en la victoria contra Osasuna
- Sadiq saca los colores a Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona en el Valencia CF
- Sadiq y Ramazani le meten un mordisco a la permanencia
- El once del Valencia CF para enfrentarse a Osasuna
- Corberán explica el 'caso Raba' con Ramazani, Cömert y Dimitrievski
- Se confirma el problemón del Alavés antes de su partido ante el Valencia CF