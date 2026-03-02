Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala: Viaje de emergencia a Vitoria

Se confirmaron los peores pronósticos. Julen Agirrezabala sufre una lesión en el menisco y dice prácticamente adiós a la temporada. El tiempo estimado de recuperación, a la espera de más pruebas, es de dos meses y medio. El jugador viaja de emergencia a Vitoria para ser explorado por los servicios médicos del Athletic y preparar la más que probable operación. Este es el parte médico:

"Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que Julen Agirrezabala padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria".