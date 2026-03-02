Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala: Viaje de emergencia a Vitoria

Julen padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda y se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria

Julen Agirrezabala con el Valencia CF

Julen Agirrezabala con el Valencia CF / VCF

Andrés García

Andrés García

València

Se confirmaron los peores pronósticos. Julen Agirrezabala sufre una lesión en el menisco y dice prácticamente adiós a la temporada. El tiempo estimado de recuperación, a la espera de más pruebas, es de dos meses y medio. El jugador viaja de emergencia a Vitoria para ser explorado por los servicios médicos del Athletic y preparar la más que probable operación. Este es el parte médico:

"Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que Julen Agirrezabala padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria".

