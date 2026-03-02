El Alavés visitará al Valencia CF con dos bajas importantes

Tras sumar una victoria importantísima el pasado domingo frente a Osasuna, el Valencia CF recibe en la próxima jornada de liga al Alavés en Mestalla, en lo que será otra auténtica 'final' por la salvación. El conjunto de Carlos Corberán es decimotercero con 29 puntos, cinco por encima de la zona roja, mientras que los babazorros, tras su derrota en el Ciutat de Valencia, son decimosextos con 27, solo con dos puntos de margen.

Quien caiga derrotado el próximo domingo podría salir muy tocado de cara a las próximas jornadas, especialmente el Alavés, que está más necesitado de puntos y, además, vive un momento tenso en su banquillo con la reciente huida de Coudet rumbo a River Plate.

Por otro lado, una victoria del Valencia impulsaría al equipo de Corberán hasta el punto de dar un fuerte puñetazo encima de la mesa de cara a la permanencia. Sumar 32 puntos tras 27 jornadas significaría dejar gran parte del trabajo hecho a falta del remate final.

Más problemas para el Alavés

El Alavés no vista Mestalla en su mejor momento, ni por los últimos resultados ni por la salud de su plantilla, que está resentida por la sanción de dos futbolistas importantes que no podrán disputar minutos frente al Valencia. Ni Pablo Ibáñéz ni Víctor Parada podrán formar parte de la convocatoria al tener la obligación de cumplir sanción.

Dela disputando un balón con Pablo Ibáñez / LALIGA

Víctor Parada, jugador habitual en el carril zurdo babazorro, fue expulsado por doble amarilla en el partido frente al Levante y debe cumplir sanción. Mismo castigo para Pablo Ibáñez, aunque por distinto motivo. El centrocampista, clave en el esquema babazorro, vio la quinta amarilla, por lo que debe cumplir ciclo.

El Valencia, con la duda de Beltrán

Por su parte, Corberán afronta la semana de partido con la duda de Lucas Beltrán, que se ha perdido los últimos dos partidos por una lesión muscular. El argentino estaba siendo clave en el once titular antes de su lesión y podría volver a tener minutos. En cuanto a las bajas seguras, el técnico ya sabe que no podra contar con Julen, Diakhaby o Copete, lesionados de larga duración.