Las manos que el Valencia CF no entiende: ¿Hay solo apoyo o algo más?

Corberán y sus jugadores no entienden que el árbitro no señalara penalti en las manos de Jorge Herrando a disparo de Largie Ramazani en el minuto 28 del Valencia-Osasuna de la jornada 26 de LaLiga. La circular número 3 de la RFEF para la temporada 25/26 deja claro que "no se considera infracción en el caso de manos apoyadas o hacia el apoyo". El malestar viene porque entienden que el apoyo del central rojillo se produce antes de disparo del extremo del Valencia CF y posteriormente Herrando extiende y desliza el brazo intencionadamente por el césped ocupando un espacio.

La sensación en el vestuario es que Herrando se aprovecha de la norma (apoyo) para sacar ventaja en la acción. La norma indica que las manos apoyadas o camino al punto de apoyo no serán punibles. "MANOS APOYADAS O HACIA EL APOYO Si la mano está apoyada o camino del apoyo. Mano como herramienta de soporte para mantener el equilibrio". Lo cierto es que no existen matizaciones en la norma respecto al brazo extendido de Herrando y ahí es donde el Valencia ve la infracción.

"En las manos de la primera parte la norma dice que si un jugador tiene las manos apoyadas no es penalti, pero era una acción muy clara, donde la sensación que teníamos nosotros era que era penalti en el momento en el que el VAR entrase", explicaba Corberán en sala de prensa.

Esto es lo que dice el reglamento acerca de las manos:

5. MANOS SANCIONABLES / NO SANCIONABLES SÍ se considerará INFRACCIÓN:

▪ MANO VOLUNTARIA Cuando un jugador toca el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón.

▪ MANO EN POSICIÓN ANTINATURAL Jugador que ocupa con su brazo/mano un espacio mayor, asumiendo un riesgo y, como consecuencia de ello, corta el pase de un contrario, un disparo a portería, etc. Este tipo de situaciones abarca casos en los que: - - Mano o brazo están claramente despegados y alejados del cuerpo. Brazos elevados por encima del hombro (incluso aunque el jugador esté de espaldas)

NO se considerará INFRACCIÓN en los siguientes casos:

• MANO EN POSICIÓN NATURAL

• MANOS PEGADAS / PRÓXIMAS AL CUERPO

• MANOS APOYADAS O HACIA EL APOYO Si la mano está apoyada o camino del apoyo. Mano como herramienta de soporte para mantener el equilibrio.

• MANO TRAS BALÓN JUGADO POR EL PROPIO JUGADOR Si el jugador juega deliberadamente el balón y éste golpea su propia mano/brazo, salvo que se realice un movimiento adicional del brazo o mano hacia el balón.

• MANO PROCEDENTE DE UN DESPEJE DE UN COMPAÑERO DE EQUIPO Si el balón proviene directamente del despeje del compañero próximo a él, impactándole en la mano o brazo, salvo que el brazo 5 esté por encima del hombro y la acción tenga un impacto claro en la jugada y esté muy próximo a gol.

• GOL TRAS MANO ACCIDENTAL E INMEDIATA DE UN COMPAÑERO Si el jugador marca gol inmediatamente después de que el balón le toque de manera accidental en la mano o el brazo a un compañero.

• GOL TRAS MANO ACCIDENTAL NO INMEDIATA El jugador que logra el tanto después de que el balón le toque en la mano o el brazo de manera accidental, pero la acción no es inmediata porque se produce una conducción de balón durante una cierta distancia.

SANCIÓN DISCIPLINARIA DE LAS MANOS En cuanto a la sanción disciplinaria a aplicar en las jugadas de manos sancionables, se mantiene el cambio llevado a cabo la temporada pasada en la valoración de las manos punibles e involuntarias que sean sancionadas como penalti. Se reducirá su sanción disciplinaria un grado, siguiendo el principio utilizado para las infracciones dentro del área en las que se valora como atenuante la posibilidad de disputa de balón con un contrario. Así pues, las acciones consideradas DOGSO (impedir una ocasión manifiesta de gol), llevarán aparejada la tarjeta amarilla de amonestación, y las acciones consideradas SPA (impedir un ataque prometedor), no llevarán aparejada sanción disciplinaria alguna.