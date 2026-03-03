Un aficionado inglés se gasta 600 euros para ver Mestalla

Mestalla sigue siendo de momento uno de los grandes refugios de la tradición futbolística en el Viejo Continente. Su esencia, su historia, su arquitectura... lo convierten en una de las grandes joyas del mundo del balompié, parada obligatoria para los conocidos como 'Ground Hoppers' (coleccionistas de estadios) que cada año llegan desde diferentes partes del mundo con la ilusión de vivir una experiencia única que casi siempre supera con creces sus expectativas.

A menudo se puede encontrar aficionados extranjeros, especialmente británicos, elogiar la ciudad y mostrarse maravillados con el coliseo de la Avenida de Suecia. Este fin de semana, sin ir más lejos, uno de ellos, llamado 'Dills' en redes sociales, hizo el viaje desde Birmmingham solamente para poder comprobar de primera mano la dimensión del feudo valencianista.

Viaje 'exprés' para conocer una joya del fútbol

Este aficionado inglés, que comparte en redes algunos de los estadios que visita, publicó en su perfil de 'X' una serie de posts sobre si viaje. En primer lugar, desglosa el gasto que ha hecho para ver Mestalla: 500 libras, casi 600 euros, más incluso que algunos pases de temporada. Entre el vuelo, el hotel, la comida y la entrada, este seguidor inglés se dejó un buen pellizco para no perderse la experiencia, mostrándose feliz de haber podido ver "un estadio de la Vieja Escuela" antes de que el Valencia se marche a otro.

Valencia supera a Madrid y Barcelona en su ranking

En publicaciones consecutivas, 'Dills' explica que la ciudad de Valencia bate a Madrid y Barcelona como sus favoritas en toda Europa. A su publicación acudieron muchos aficionados valencianistas a agradecerle sus palabras, a lo que este aficionado del Birmmingham City, acostumbrado a ver algunos de los mejores campos de fútbol, responde que se alegra de "haber visitado este estadio icónico antes de que se convierta en un estadio sin alma como la mayoría de estadios modernos".

En dicha publicación también aparecen comentarios de otros aficionados de fuera señalando que también han ido a visitar Mestalla y otros que preguntan por la facilidad de conseguir entradas oara ver algún encuentro.