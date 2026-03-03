Corberán firma un pleno clave por la permanencia

El Valencia CF ha dado un paso al frente en la lucha por la permanencia tras encadenar varios resultados positivos ante rivales directos. La victoria frente al CA Osasuna confirmó la tendencia favorable del conjunto che en Mestalla: pleno de triunfos ante equipos situados en la zona media de la tabla o también inmersos en la pelea por evitar el descenso, una dinámica que comenzó con la victoria en el Coliseum frente al Getafe CF.

Desde la jornada 20, cuando el conjunto valencianista superó al Getafe CF, el equipo ha mostrado una versión mucho más sólida y competitiva. A partir de ese punto de inflexión, el Valencia ha encadenado victorias ante el propio Getafe, el RCD Espanyol (peleando por posiciones nobles de la tabla), el Levante UD y Osasuna (el conjunto 'rojillo' lo hizo durante parte del curso pero ahora se encontraba lejos de esa pelea), consolidando un bloque que ha entendido a la perfección la importancia de estos enfrentamientos directos.

Pleno ante rivales directos

En estas cuatro últimas victorias, el equipo de Corberán ha conseguido un pleno de puntos ante conjuntos que no disputan competición europea. El balance es inmejorable: 12 puntos de 12 posibles bajo esa consigna. Más allá de los resultados, el Valencia ha ofrecido una imagen reconocible: intensidad sin balón, mayor solidez defensiva y eficacia en momentos clave.

El único tropiezo reciente ante equipos de mayor potencial llegó frente al Real Madrid, Real Betis y Villarreal CF. Especialmente doloroso fue el duelo ante el “submarino amarillo”, donde el Valencia buscó el empate hasta los últimos minutos sin premio. Sin embargo, el equipo ha sabido separar contextos y centrarse (lamentablemente) en cerrar la permanencia.

Refuerzos y crecimiento colectivo

La reacción no se entiende sin movimientos estratégicos en la plantilla. La llegada de Umar Sadiq ha aportado presencia física y capacidad de fijar centrales, mientras que Guido Rodríguez ha equilibrado el centro del campo con experiencia y rigor táctico.

A ello se suma el gran momento de jugadores que hasta hace poco no contaban con tanto protagonismo. Futbolistas como Eray Cömert, Beltrán o Largie Ramazani han elevado su nivel competitivo, ofreciendo alternativas fiables en defensa y ataque. El resultado es un Valencia más compacto, más solidario y, sobre todo, más consciente de lo que se juega en cada jornada.

Calendario decisivo en marzo

Pese a la mejora, el Valencia sigue inmerso en la pelea por la salvación. Con 29 puntos y situado en la 13ª posición, el margen sigue siendo estrecho en una clasificación muy ajustada. El próximo compromiso ante el Deportivo Alavés en Mestalla se presenta como una auténtica final anticipada. Una hipotética victoria frente al conjunto babazorro supondría un impulso decisivo y podría abrir una brecha con la zona roja.

Corberán, de cuclillas durante un entrenamiento del Valencia CF / VCF

El calendario inmediato no da tregua: tras el Alavés, el Valencia se medirá al Real Oviedo y al Sevilla FC antes de finalizar el mes de marzo. Tres rivales directos en la tabla que convertirán este tramo en determinante para el futuro del club.

Corberán ha logrado algo fundamental en contextos de máxima presión: que su equipo compita con claridad de ideas. Si mantiene el rendimiento ante rivales directos y continúa sumando en Mestalla, el Valencia tendrá argumentos sólidos para creer en una permanencia que, hace apenas unas semanas, parecía mucho más comprometida.