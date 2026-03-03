El CTA confirma que se debió pitar penalti en la mano de Osasuna frente al Valencia en Mestalla

Lo que era un clamor ya tiene confirmación oficial. La mano de Jorge Herrando, central de Osasuna, en Mestalla debió ser señalada como penalti. Así lo ha explicado el CTA en un vídeo revisando los errores cometidos por los colegiados en la jornada de Primera y Seginda División, exponiendo un error flagrante del colegiado de campo y del VAR.

La acción, que dejaba poco lugar a dudas porque la infracción del defensor parecía más una parada de un guardameta que la acción defensiva de un central, es punible y no está amparada por ninguna clase de norma ni porque su brazo estuviera en contacto con el suelo.

Una explicación meridiana

El Comité Técnico de Árbitros lo ha explicado en un vídeo que no deja lugar a la duda: "Un jugador de Osasuna se lanza al suelo, extiende el brazo que acaba interceptando el balón. Las manos en apoyo se sancionan si el brazo se abre y ocupa un espacio antinatural o hace un movimiento adicional para jugar o interceptar el balón. Si el brazo está demasiado extendido se considera mano punible. El CTA considera que aunque el jugador en su caída se apoya con la mano, mantiene el brazo extendido, separado del cuerpo, excesivamente abierto y que ocupa un espacio antinatural interceptando el balón. El CTA considera que la mano es punible y que se debió señalar penalti al tratarse de un error claro y manifiesto".

Sadiq y Ramazani celebran un gol juntos / LaLiga

La argumentación del CTA deja muy claro que ese tipo de manos han de ser señaladas como penalti, ya que el brazo estaba completamente estirado y ocupando un espacio antinatural del que el defensor se sirvió para evitar que el balón llegase a portería o a Sadiq, solo en el área pequeña.

Error flagrante del colegiado y del VAR

La jugada levantó muchas críticas en redes sociales por la obviedad de que el defensor había hecho algo más parecido a una parada que al bloqueo legal de un disparo y que poco tenía que ver con la necesidad de apoyarse en el suelo con ese brazo. El colegiado erró flagrantemente y el propio Comité le corrije públicamente.