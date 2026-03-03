Diego Rico desenmascara a Rüdiger: "Podía haberme dejado ahí en el césped"

Desde que Antonio Rúdiger le propinó un salvaje rodillazo en la cara a Diego Rico desde el entramado mediático madridista se ha tratado de quitar hierro al asunto, de descargar de responsabilidad al zaguero y poco más que a tildar de "fortuita" una acción que tiene muy poca defensa y que retrata la manera de jugar de un futbolista que tiene un infame historial a sus espaldas.

El protagonista de la jugada, Diego Rico, no obstante, le retira el indulto y desenmascara al infractor, dejando muy claro que la voluntad de Rüdiger no fue otra que la de hacerle daño con ese golpe: "Se sabe de sobra que va a darme aposta porque en la jugada anterior tenemos un rifirrafe que pita falta y de camino a la defensa va diciendo cosas y a la jugada siguiente me llega el balón y veis cómo incluso casi aparta a un compañero para reventarme la cara. Si me pilla mal, me podría haber dejado ahí directamente en el césped", deja muy claro.

Rico lo retrata: fue una 'venganza' y pudo tener consecuencias muy serias

Las declaraciones son francamente contundentes. Rico no se anda con medias tintas y señala, en primer lugar, que la jugada se trata de una 'venganza' por una acción anterior -dejando en evidencia la la intencionalidad-. No se queda ahí, sino que acusa al alemán de hacer lo posible para "reventarle" la cara, poniendo de manifiesto las fatales consecuencias que podía haber tenido la acción si Rüdiger le pilla la cabeza en otra posición.

Llueve sobre mojado

La jugada de Rüdiger queda muy lejos de ser un cruce de cables aislado. Insultos a rivales, gestos amenazantes llevándose el dedo al cuello, lanzamiento de una botella al colegiado... El jugador madridista colecciona acciones antideportivas y la agresión a Diego Rico pudo llevarse la palma, pero el jugador del Getafe tuvo la fortuna de salir ileso.