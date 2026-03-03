Dimitrievski, un número uno ganado a pulso

Stole Dimitrievski será el portero titular del Valencia CF hasta final de la temporada. La lesión de Julen Agirrezabala unida al rendimiento del macedonio han zanjado cualquier tipo de debate posible bajo palos. Stole será el encargado de defender la portería en las últimas doce jornadas de LaLiga. Así de caprichoso es el fútbol. Dimitrieski ha pasado en dos meses de ser uno de los nombres propios del mercado de inverno a ser uno de los pilares del equipo en el tramo final de campeonato.

Dimitrievski se ha ganado la condición de titular a pulso. El macedonio zanjó el debate de la portería incluso antes de la lesión en el menisco de Agirrezababa. Stole se ha hecho importante en el equipo durante los últimos partidos a base de rendimiento, personalidad y jerarquía en el campo. Le avalan las sensaciones en la portería, pero también los números. Dimitrievski solo ha encajado 9 goles en las 8 jornadas que ha disputado. Solo 1,1 de media por encuentro. El 1-0 contra Osasuna significó su tercera portería a cero en liga (las victorias contra Getafe, Levante y Osasuna). Registra 16 paradas en 8 jornadas: 2 por partido. El marcedonio se ha ganado la confianza de sus compañeros, de su afición y de Carlos Corberán después de un año y medio de relación convulsa.

Año y medio convulso

Y es que a Stole no le salió nada como esperaba a su llegada al Valencia CF. El macedonio entró con mal pie desde el principio. Estaba llamado a ser el portero titular del equipo en la 24/25 y sin embargo la continuidad de Giorgi Mamardashvili lo cambió todo. Al banquillo. Lo primero que no le gustó de Corberán es que lo sentara después de una derrota contra el Real Madrid. "Juego cuatro partidos y después de una derrota me quita. Respeto esa decisión, pero no la comparto". El verdadero problema llegó meses después en la última jornada de LaLiga en el Villamarín ya sin nada en juego. Corberán repitió con Mamardashvili de inicio sentando a Dimitrievski y mandando un mensaje al club: quería otro portero. Julen Agirrezabala fue el elegido. Para colmo, esa suplencia contra el Betis le privó de cobrar un bonus según el de "300.000 euros". Una decisión que todavía le duele como demostró en sus polémicas declaraciones en su país en noviembre. "Si jugaba 10 partidos, tenía una prima". Y jugó nueve.

El verdadero incendio llegó como consecuencia de otro pasaje de aquella polémica entrevista en el que denunciaba que Julen Agirrezabala jugaba "si ó sí" por contrato. El portero se vio obligado a pedir perdón al entrenador y a sus compañeros a su regreso a Paterna y fue sancionado con una multa económica estipulada dentro del regimen interno del vestuario. "Sus declaraciones son erróneas e incorrectas porque el el Valencia CF nadie juega o deja de jugar por contrato", le corrigió públicamente Corberán en sala de prensa. Corberán, al mismo tiempo, dio por zanjado el tema deportivamente. Y cumplió.

La mejor vuelta posible

Dimitrievski volvió a la portería en Copa por delante de Cristian Rivero y, cosas del destino de nuevo, se reivindicó a los ojos de Corberán parando un penalti salvador en el minuto 89 contra el Cartagena. Esta vez, Stole habló en el campo. Un mes después, a principios de enero, la lesión muscular de Julen le obligó a asumir la titularidad en medio de una situación límite con el equipo al borde del descenso y los primeros cánticos de "Corberán, dimisión".

La respuesta de Dimitrievski en la portería ha sido impecable. El macedonio ha aprovechado la oportunidad y se ha hecho fuerte en la portería con o sin Julen. Stole se ha reivindicado, le ha dado una vuelta a su rol y quien sabe si también a su futuro. No hay que olvidar que el club mantiene el control del portero con una cláusula que pemite ampliar su contrato (acaba en junio de 2026).