Las jugadoras del Valencia Femenino disfrutan de la Mascletà

El mes de marzo ha comenzado y, con él, la época del año más especial en Valencia: las Fallas. La de este martes ha sido la tercera macletà del año en el Ayuntamiento, hasta el momento una de las más ruidosas y ha contado con la atenta mirada de las jugadoras del primer equipo del Valencia CF Femenino, que han disfrutado desde el balcón del Ayuntamiento del gran espectáculo pirotécnico.

Casi 200 kilos de pólvora

La pirotecnia Alto Palancia ha comparecido en la plaza del Ayuntamiento con 190 kilos de material pirotécnico reglamentado que han hecho vibrar a las decenas de miles de personas que, pese a estar en el tercer día del ciclo fallero, ser martes y hacer mal tiempo, se han congregado en la catedral de la pólvora. La mascletà llevaba por nombre “Pura Intensidad” y la pirotecnia ha cumplido los objetivos, con un terremoto final combinado de más de un minuto de duración.

Con este espectáculo, la pirotecnia se resarcía, además, del fiasco del año pasado, cuando tuvo que suspender numerosos elementos por la meteorología. Este año la lluvia ha respetado el evento.

Desde el balcón, Carmen y Marta, falleras mayores, dieron la autorizacion en lenguaje de signos y una pancarta felicitaba a la alcaldesa de València, María José Catalá, por su cumpleaños.

Asistentes al balcón

Hoy han acudido al balcón de la Casa Consistorial la mantenedora de la fallera mayor infantil, Cuchita Lluch; representantes del Binomio Universidad-Ciudad; el Club de Gimnasia Aeróbica; el Valencia Club de Futbol Femenino; Miss Valencia y Mr- RNB Valencia 2026 e integrantes de Berklee València. Igualmente presenciaron la mascletà la portavoz del Grupo Popular del Congreso, Ester Muñoz, y la secretaria general del grupo, Macarena Montesinos.