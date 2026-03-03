LaLiga denuncia tres cánticos en el Valencia-Osasuna

El encuentro entre el Valencia CF y el CA Osasuna, correspondiente a la 26ª jornada de LALIGA EA SPORTS y disputado el pasado 1 de marzo en Mestalla, se resolvió con triunfo blanquinegro tras un penalti cometido sobre Umar Sadiq y que Largie Ramazani asumió la responsabilidad desde los once metros y, tras una primera ejecución que acabó en la red pero tuvo que repetirse por invasión de jugadores al área, volvió a mostrarse firme para batir de nuevo al guardameta rojillo y sellar una victoria clave para el conjunto valencianista que le aleja mínimamente del descenso.

El acta recoge cánticos ofensivos en Mestalla

El acta reflejó diversos cánticos ofensivos entonados desde la Grada Mario Alberto Kempes, ubicada en el Gol Sur del estadio.

Así lo expresa LaLiga: Durante el partido se registraron hasta tres episodios. En el minuto 4, un grupo de aficionados locales coreó durante varios segundos un cántico dirigido al guardameta visitante. "Entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Que lo vengan a ver, esto no es un portero es una puta de cabaret” , dirigido al portero del club visitante."

En el minuto 25 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Todos a una, Puta Osasuna” .

En el minuto 90 + 8 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Sergio Herrera, hijo de puta” , dirigido al portero del club visitante. Siendo secundado por parte de diversos aficionados presentes en las distintas gradas del estadio.

Mensajes reactivos en el videomarcador

Tras varios de los cánticos, el club actuó mostrando de forma sistemática en los videomarcadores mensajes contra la discriminación y los insultos en el fútbol. Entre ellos, creatividades con los lemas “El Valencia CF contra la discriminación y los insultos en el fútbol”, “Zero Discrimination VCF World” y “Juntos contra el Racismo / United Against Racism”.

Asimismo, se proyectaron mensajes enmarcados en la campaña “LALIGA VS RACISMO”, con el lema “La força del ratpenat contra el racismo”.

Amplio dispositivo preventivo

Más allá de lo sucedido durante el encuentro, el acta también detalla las medidas preventivas adoptadas por el club para evitar conductas contrarias a la normativa vigente.

Entre ellas, controles de seguridad con cacheos y revisión de mochilas en los accesos, supervisión de pancartas y material impreso, cartelería informativa sobre la normativa de prevención de la violencia (RD 203/2010) y recordatorios en la web oficial sobre las normas de acceso y permanencia en el estadio. Antes del inicio del partido y durante el descanso se emitieron mensajes por megafonía, en valenciano, recordando la prohibición de insultos en recintos deportivos y apelando al respeto. También se dio la bienvenida tanto a la afición local como a la visitante.