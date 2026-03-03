Lubo Penev: " El tratamiento será duro, necesito vuestra ayuda"

Lubo Penev afronta uno de los partidos más duros de su vida lejos de los terrenos de juego. El exdelantero búlgaro continúa peleando con determinación, aunque el camino que tiene por delante sigue siendo exigente y lleno de obstáculos. Ante esta situación, la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, entidad presidida por Fernando Giner, ha dado un paso al frente para respaldar a quien dejó huella en Mestalla durante su etapa en LaLiga. El club de sus grandes noches no ha querido mirar hacia otro lado y, junto al Atlético de Madrid y el Celta de Vigo, otros equipos en los que militó, ha impulsado una iniciativa solidaria destinada a reunir los recursos necesarios para que pueda afrontar una intervención quirúrgica de elevada complejidad y elevado coste.

Lubo Penev con el Valenci CF / EFE

Coste tratamiento

Tal y como informa el diario búlgaro Trud News, el proceso médico al que debe someterse Lubo Penev implica un desembolso cercano a los 150.000 euros, una cifra de enorme magnitud que refleja la complejidad del tratamiento y la dimensión del reto económico al que se enfrenta el exfutbolista.

Conviene recordar que fue a comienzos del pasado mes de diciembre cuando trascendió públicamente la enfermedad del exfutbolista. La noticia se conoció a raíz de un mensaje publicado en Facebook por su esposa, Kristina Yulianova Mitseva, quien lanzó un emotivo llamamiento ante la delicada situación.

“Está luchando por su vida. Luboslav Penev nos ha dado victorias, orgullo y poder ahora debemos darle esperanza. Por favor, pongámonos uno al lado del otro y extendamos la mano a un hombre que nunca ha dejado de dar por Bulgaria”.

Las palabras de Giner y Penev

Fernando Giner, exfutbolista del Valencia CF y actual presidente de la Asociación de Futbolistas del club, desveló en el programa La Banda de À Punt que recibió una llamada de Lubo Penev en uno de los momentos más delicados de su vida. El exdelantero búlgaro atraviesa una situación sanitaria muy complicada a causa del cáncer de riñón que padece. Tras haber estado ingresado en Alemania, Penev se encuentra ahora en Bulgaria, su país natal, donde espera poder someterse a una intervención quirúrgica de gran complejidad y elevado coste.

“Me ha llamado hoy Lubo. No esperaba su llamada. En cuanto he visto su número me he emocionado. Al escucharlo me he emocionado. Me ha dado las gracias diez veces porque me encuentro en esta situación delicada. Va a ser duro, va a ser largo el tratamiento y sigo necesitando vuestra ayuda”, relató Fernando Giner visiblemente afectado.

El presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF dejó claro que el respaldo no cesará: “Por supuesto que vamos a seguir estando ahí”, aseguró, reafirmando el compromiso de la entidad con el exdelantero búlgaro en uno de los momentos más complicados de su vida.

No ha salido de lo más grave

“Todavía no ha pasado lo más grave, no ha salido del peligro. Está en tratamiento, ha estado en Alemania y ahora mirando otras opciones y parece que esa primera intervención parece que ha ido bien. Yo lo he escuchado con una voz ronca, fastidiada pero animado”, explicó el que fuera capitán del Valencia CF, poniendo voz a la preocupación que rodea al exdelantero.

Giner también profundizó en el estado anímico del búlgaro: “Está animado para vivir pero consciente de su gravedad. Sabe lo que tiene. Por eso está muy agradecido a lo que hacemos por él, pero también sabe que sigue necesitando ayuda. Son tratamientos largos y caros y nosotros, con el club, el Atlético, el Celta... He hablado con todos, estaremos ahí para ayudarlo”.