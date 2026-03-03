Lucas Beltrán habla claro sobre su futuro en el Valencia CF: "Obviamente..."

Lucas Beltrán ha sido el jugador protagonista en el último programa de 'Preguntar en Pelotas' de DAZN. El futbolista del Valencia CF, que se encuentra ahora recuperándose de una lesión muscular que le ha hecho perderse los últimos dos partidos, ha respondido preguntas sobre el conjunto blanquinegro, algunas de ellas relacionadas con su futuro más allá de esta temporada.

Cabe recordar que Beltrán no es propiedad del Valencia, sino que está cedido por la Fiorentina después de que ambos equipos llegaran a un acuerdo para el préstamo en los últimos días del pasado mercado de fichajes veraniego.

Durante el programa, la periodista Cristina Bea le ha preguntado directamente si le gustaría continuar en el Valencia la temporada que viene y si ya ha habido alguna conversción para resolver su futuro. El futbolista argentino ha dejado claro que "obviamente que a uno le gustaría seguir en un club como el Valencia", aunque también ha explicado que, de momento, "no ha habido conversaciones de ningún tipo" y que no tiene "una cláúsula no opción" que el Valencia pueda ejecutar.

El Valencia CF no ha movido ficha por Beltrán

En cualquier caso, Beltrán recalca que la de quedarse es una puerta que está abierta e insiste: "Si sé que se puede negociar en el momento en el que termine el préstamo, pero que yo sepa todavía no hay nada".

Enamorado de Mestalla

En la misma reflexión, Beltrán aprovechó para dejar clara su admitación por el valencianismo y el estadio de Mestalla, que está respondiendo a pesar de estar viviendo, de nuevo, una temporada muy complicada: "Mestalla y la gente es algo asombroso porque no es un año muy positivo para la gente del Valencia y que todos los partidos haya 45.000 personas es algo que llama mucho la atención. También cuando vamos de visitante hay mucha gente".

VALENCIA, 15/02/2026.- El delantero nigeriano del Valencia, Umar Sadiq (d) celebra el segundo gol de su equipo con su compañero Lucas Beltrán durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que disputan el Levante y el Valencia, en el estadio Ciutat de Valencia, este domingo. EFE/Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Deseando volver

Lucas Beltrán se ha perdido los últimos dos partidos de liga por una lesión muscular que llegó en su mejor momento. El argentino se había asentado en el once en la posición de mediapunta y ya cuenta las horas para regresar al equipo cuanto antes. Ante el Villarreal y Osasuna fue baja y de momento para el partido ante el Alavés es duda.