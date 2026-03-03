Novedades importantes de cara al futuro de Cenk en el Valencia

El futuro de Cenk Özkaçar parece cada vez más lejos de Mestalla. El central turco, actualmente cedido por el Valencia CF al 1. FC Köln, ha dejado claras sus intenciones: quiere continuar en la Bundesliga más allá de esta temporada. Su progresión en Alemania y la opción de compra fijada en torno a los dos millones de euros dibujan un escenario que podría traducirse en un traspaso definitivo el próximo verano.

A sus 26 años, el zaguero otomano ha pasado de tener un rol secundario a convertirse en pieza indiscutible en el esquema defensivo del conjunto alemán. Desde el arranque de 2026 encadena cinco titularidades consecutivas y se ha asentado en la defensa de tres del Colonia, ganándose la confianza del cuerpo técnico y el reconocimiento de la afición.

Cenk quiere quedarse en Alemania

Las declaraciones del futbolista no dejan lugar a dudas. En una entrevista concedida a IHA, medio deportivo de su país, el central expresó su deseo de prolongar su etapa en Alemania y no regresar al conjunto de Mestalla.

“El Colonia tiene una opción de compra sobre mí. Estoy muy contento aquí y me siento como en casa. Espero poder quedarme muchos años más después de esta cesión. Creo que me he adaptado a la Bundesliga y que podré seguir desarrollándome aún mejor aquí”. El mensaje es directo y supone un giro relevante de cara al futuro del Valencia CF, que deberá decidir si acepta la salida definitiva del defensor en caso de que el club alemán ejecute la cláusula pactada. La cifra, cercana a los 2 millones de euros, podría resultar atractiva para la planificación deportiva valencianista, especialmente si no entra en los planes del próximo entrenador.

De actor secundario a fijo en la defensa del Köln

La evolución de Cenk en el 1. FC Köln ha sido notable. Tras un inicio irregular y con pocos minutos, el internacional turco ha ido ganando peso en el equipo hasta consolidarse como titular habitual. Su rendimiento defensivo, capacidad aérea y salida de balón han encajado bien en el sistema de tres centrales, un contexto táctico que potencia sus virtudes.

En lo que va de curso acumula 15 partidos oficiales, varios de ellos completando los 90 minutos, y su regularidad ha coincidido con una mejora colectiva del equipo. En Alemania valoran su margen de crecimiento y consideran asumible la opción de compra estipulada en su contrato de cesión.

El sueño de la Süper Lig y el Mundial

Aunque su prioridad inmediata es continuar en la Bundesliga, Cenk no cierra la puerta a otras posibilidades a medio plazo. En la misma entrevista reconoció que la Süper Lig es una competición que le atrae y que le gustaría experimentar en algún momento de su carrera.“Mi objetivo a corto plazo es quedarme en Colonia. Pero nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado”.

Cenk Özkacar con su selección / Turquía

En clave internacional, el central también mira hacia el próximo gran objetivo: el Mundial. Tras quedarse fuera de la lista definitiva para la UEFA Euro 2024, el defensa asume el golpe como una motivación adicional. “Ojalá hubiera podido estar en la convocatoria final de la Eurocopa 2024. Pero no es el fin del mundo, tenemos un largo camino por delante. Se acerca el Mundial. No estar en la convocatoria también fue una motivación extra”.

El futbolista confía en que su crecimiento en Alemania le permita regresar a las convocatorias de la selección turca y consolidarse en el proyecto internacional.

¿Adiós definitivo al Valencia CF?

En Mestalla siguen con atención la evolución del central. Su salida definitiva podría aliviar masa salarial y generar un ingreso directo. La decisión final dependerá tanto de la voluntad del jugador como de la postura del club alemán.

cenk ozkacar / Valencia CF

Todo apunta a que el desenlace se resolverá en verano. De momento, Cenk Özkaçar tiene claro su deseo: continuar en el 1. FC Köln, seguir creciendo en la Bundesliga y ganarse un sitio en el próximo Mundial con Turquía. El futuro del defensa turco, cada vez más, se escribe en alemán.