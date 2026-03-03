Preocupación en la Saudi Pro League por la lesión de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se verá obligado a frenar, esta vez contra su voluntad. Al Nassr FC confirmó que el delantero portugués sufre una lesión en el tendón de la rodilla, detectada tras el encuentro frente a Al-Fayha FC, donde pidió el cambio a falta de menos de diez minutos para el final y falló un penalti.

El club saudí emitió un comunicado oficial en el que detalló que el jugador ya ha comenzado el proceso de rehabilitación y que su evolución será evaluada día a día, sin especificar el alcance exacto de la dolencia ni el tiempo estimado de baja.

De la “fatiga muscular” al parte médico oficial

Tras el partido, el técnico portugués Jorge Jesus rebajó la preocupación en rueda de prensa, asegurando que el futbolista únicamente había sentido fatiga muscular. Según explicó, optó por sustituirlo tras ponerse por delante en el marcador para evitar riesgos innecesarios.

“Sintió fatiga muscular. Después de ponernos en ventaja, no quise tomar riesgos y decidí reemplazarlo. El personal médico lo evaluará”, señaló el entrenador en un intento de calmar las alarmas, afirmó el luso.

Sin embargo, tras el día de descanso, Cristiano se sometió el lunes a diversas pruebas médicas que revelaron un problema en el tendón de su rodilla. El diagnóstico final confirmó la lesión, obligando al club a emitir el primer parte médico oficial.

Una rodilla con antecedentes: la lesión crónica que preocupa

El contexto médico no es menor. Cristiano Ronaldo arrastra una lesión crónica en el tendón de su rodilla izquierda desde finales de la temporada 2013-14, un problema que ha gestionado durante más de una década gracias a un cuidado exhaustivo en alimentación, entrenamiento y recuperación. Al Nassr FC no especificó qué tendón es el afectado en esta ocasión. En caso de tratarse del izquierdo, el escenario podría complicarse más de lo previsto inicialmente, dado el historial del jugador.

A sus 41 años recién cumplidos, el portugués ha demostrado una longevidad deportiva excepcional. Desde su llegada a Arabia Saudí, apenas ha estado 26 días de baja, una cifra que refleja su disciplina y preparación física.

Impacto en la lucha por la Saudi Pro League

La lesión llega en un momento clave de la temporada. A falta de diez jornadas para el final de la Saudi Pro League, Al Nassr está inmerso en una intensa pelea por el título con Al-Ahli Saudi FC y Al Hilal SFC.

La ausencia de Cristiano Ronaldo podría alterar el equilibrio competitivo en el tramo decisivo del campeonato. No obstante, el club ha preferido no adelantarse a los acontecimientos y limitarse a confirmar la lesión sin estimar plazos.

El seguimiento médico diario marcará la hoja de ruta del delantero, cuyo estado físico vuelve a situarse en el centro del foco mediático. La gran incógnita ahora es si esta lesión en el tendón de la rodilla será un simple contratiempo o un obstáculo de mayor alcance en la recta final de la temporada.