La permanencia se decide ya para el Valencia CF: La trampa que esconde el calendario más inmediato

La temporada 2025/26 ha entrado de lleno en su fase decisiva. Para el Valencia CF, tristemente, vuelve a ser con la obligación de mirar hacia abajo con el objetivo, una vez más, de evitar las garras del descenso. La victoria ante Osasuna del pasado domingo fue un paso importante hacia esa meta, pero todavía quedan metros por remar y las próximas jornadas de Liga se presentan como el gran punto de inflexión: sellar definitivamente la permanencia o meterse en un callejón sin salida.

Y es que el calendario más inmediato le tiene preparado al equipo de Carlos Corberán seis partidos ante rivales directos. Seis partidos 'de seis puntos' en los que estará en juego, además, el goal average, factor de desempate crucial en una liga tan igualada como la de esta temporada.

¿Cómo le va al Valencia en el goal average de momento?

De los rivales directos por la salvación, el Valencia CF, de momento, solo ha disputado los dos partidos de la temporada contra dos, Getafe y Levante UD, y tiene el goal average ganado en ambos casos. En la primera vuelta venció 3-0 a los azulones y 1-0 a los granotas en Mestalla, mientras que en la segunda vuelta asaltó el Coliseum 0-1 y el Ciutat de València 0-2. Así, en caso de empate a puntos con cualquiera de los dos equipos a final de temporada, sería el conjunto valencianista quien terminaría por delante.

El tercer goal average, este domingo

Y no tiene que esperar más tiempo el Valencia para decidir el siguiente desempate. El Alavés, otro rival directo por la permanencia, visita Mestalla este domingo. Lo hará estrenando entrenador, Quique Sánchez Flores, y en una situación clasificatoria comprometida tras caer en el Ciutat de València. Los babazorros son decimosextos con 27 puntos, solo tres por encima del descenso y dos menos que el Valencia, que tiene 29.

El partido de la primera vuelta, en Mendizorroza, terminó empate a cero, por lo que está todo por decidir. El Valencia-Alavés es, más que nunca, un partido de más de tres puntos. Dos rivales directos con el goal average en juego.

VALENCIA, 27/02/2026.- El centrocampista del Alavés Pablo Ibáñez tras el segundo gol del Levante, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga de fútbol que Levante UD y Deportivo Alavés disputan este viernes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Seis de siete partidos contra rivales directos

Tras el Alavés, el calendario no afloja para el Valencia, que también se lo puede tomar como una oportunidad de dejar resueltos los deberes. Seis de los siguientes siete partidos (contando el de este domingo), son ante rivales directos por la salvación: Alavés, Oviedo, Sevilla, Celta, Elche, Girona y Mallorca. Solo el conjunto vigués se sale de esa ecuación. Es decir, el equipo de Carlos Corberán se juega la temporada en seis partidos en los que puede ganar o perder el primer factor de desempate en caso de igualdad final a puntos.

Con Girona y Oviedo toca remontar

De momento, Girona y Oviedo son los únicos dos equipos de esos seis con los que el Valencia tiene el goal average perdido. En la primera vuelta cayó en Mestalla ante el conjunto asturiano (1-2), actual colista, y perdió también ante el Girona en Montilivi (2-1). Son, por tanto, dos partidos en los que el Valencia está obligado a ganar, y a hacerlo por dos goles si quiere asegurarse el desempate.

El delantero del Girona Vladyslav Vanat (c) celebra tras marcar ante el Celta, del Girona, durante el partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y Celta de Vigo disputan en el estadio municipal de Montilivi. EFE/David Borrat. (Girona) (celta) / David Borrat / EFE

Tablas con Sevilla, Mallorca y Elche

Los partidos de la primera vuelta ante Sevilla, Mallorca y Elche terminaron en empate, por lo que todo se decidirá en la segunda vuelta. La mala noticia para el Valencia es que los tres partidos serán a domicilio. El último duelo directo pendiente para el conjunto blanquinegro será ante el Rayo Vallecano, encuadrado para la jornada 36. El partido de ida, en Vallecas, acabó empate a uno, por lo que también debe decidirse en la segunda vuelta.