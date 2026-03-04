Rubén Baraja habla por primera vez tras su salida del Valencia CF

Hace ya más de un año el Valencia CF tomó la decisión de destituir a Rubén Baraja como entrenador del primer equipo. El técnico 'milagro', que había logrado la salvación en las últimas jornadas dos temporadas antes y que rozó las competiciones europeas un curso después, no pudo aguantar la dinámica de resultados que atravesaba el equipo en la primera parte de la 2024/25, de nuevo lidiando con el descenso. Baraja dejó el Valencia tras 78 partidos al frente del equipo con 26 victorias, 20 empates y 32 derrotas tras dos temporadas y media.

Baraja ha roto su silencio en una entrevista en Radio Marca con Miguel Quintana donde ha analizado cómo vivió su paso por Mestalla. “Es una etapa muy dura te lo digo yo que lo viví”, desvela el vallisoletano en referencia a su paso por el Valencia CF como técnico.

El también ex jugador de la entidad blanquinegra explica de esta manera la situación social que vive el club con Meriton y Peter Lim al frente después de temporadas de pérdida de potencial deportivo, pero con la necesidad de estar unidos con la afición para escapar del descenso: “No hay que olvidar que hay una fractura social muy grande con la propiedad y la afición. Tú te encuentras ahí en medio diciendo, necesito que la gente apoye. Te mueves en tierras movedizas”.

Baraja habla sobre los fichajes durante su etapa en el Valencia CF

Y es que en muchas ocasiones, Baraja, como entrenador del Valencia que tiene que hablar al menos dos veces en rueda de prensa cada semana, era el único ‘portavoz’ del club y se le cuestionaba por muchos temas más allá del césped, sobre todo, la planificación deportiva y de los fichajes.

Baraja ha desvelado en esa entrevista qué se le decía desde la propiedad ante la falta de fichajes que elevarán el nivel de la plantilla. “A nosotros lo que nos explicaban es que no había dinero. Que no había capacidad de invertir. A lo mejor se hace el nuevo estadio y cambia”, asegura Baraja sobre esos mercados en los que fue técnico del Valencia CF.

Durante la etapa del vallisoletano en la 22/23 se compró a Cenk Ozkacar y a Pepelu, además de las incorporaciones ‘low cost’ de Sergi Canós, Amallah, Yaremchuk y Peter Federico en enero (estas tres últimas en forma de cesión). De estos tan solo Pepelu se ha hecho un hueco en el equipo, Ozkacar ha sido el último en salir rumbo al Colonia.

Noticias relacionadas

Selim Amallah con el Valencia / VCF

Un verano después, de cara a las 24/25, el club tan solo se reforzó con las llegadas de Luis Rioja y de Stole Dimitrievski y las cesiones de Germán Valera, Maximiliano Caufriez, Dani Gómez, Rafa Mir y Enzo Barrenechea. Todos ellos están fuera del club y tan solo el argentino dejó una buena impresión tras su paso por Mestalla.