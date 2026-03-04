Novedades importantes en el entrenamiento del Valencia CF

En plena epidemia de lesiones en el Valencia CF, todas las miradas están puestas en Lucas Beltrán. El futbolista argentino, que estaba siendo de los mejores del conjunto de Mestalla en los últimos meses desde la demaracación de mediapunta, se ha perdido los últimos dos encuentros a causa de una tendinitis en la rodilla.

El futbolista, que no tiene ninguna lesión grave, arrastra unas molestias que no le dejan trabajar con normalidad y según ha apuntado El Chiringuito, este miércoles tampoco saltó al césped con el resto de sus compañeros, por lo que se complica su posible presencia en la próxima jornada.

Beltrán ha tenido que parar en su mejor momento, con el cariño de Mestalla y con un rol dentro del campo en el que se encontraba muy cómodo. El argentino, con mejores sensaciones y fútbol que cifras, se ha tenido que ausentar de los últimos dos encuentros y va camino de perderse un tercero.

Lucas Beltrán / VCF

Quiere seguir en el Valencia

El futbolista argentino dejó claro este martes en una entrevista que "obviamente que a uno le gustaría seguir en un club como el Valencia", aunque también ha explicado que, de momento, "no ha habido conversaciones de ningún tipo" y que no tiene "una cláúsula no opción" que el Valencia pueda ejecutar.

En cualquier caso, Beltrán recalca que la de quedarse es una puerta que está abierta e insiste: "Si sé que se puede negociar en el momento en el que termine el préstamo, pero que yo sepa todavía no hay nada".

Renzo Saravia sí estuvo

En la sesión de trabajo, Corberán sí pudo tener a su disposición a Renzo Saravia, que busca recuperar su mejor tono físico y poder entrar en su primera comvocatoria con el equipo de Mestalla. El lateral derecho es un foco de problemas con el estado de Thierry además de la lesión de Dimitri Foulquier.