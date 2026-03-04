Quique Sánchez Flores se acuerda del Valencia CF durante su presentación con el Alavés

El nombre de Quique Sánchez Flores está indiscutiblemente ligado al Valencia CF. En Mestalla vivió sus mejores años como futbolista profesional y su paso por el banquillo valencianista se ha considerado siempre como incompleto, ya que prescindieron de él con el equipo arriba y las consecuencias que tuvo su despido fueron nefastas.

Desde entonces, su nombre ha estado en la terna de manera habitual cuando el Valencia CF ha cambiado de técnico, alguna vez incluso con negociaciones de por medio, pero la opción de su regreso nunca terminó de cristalizar y el técnico ha tenido experiencias en otros clubes.

Nuevo entrenador del Alavés

Esta campaña, sin ir más lejos, la oportunidad que le ha llegado es la de entrenar al Deportivo Alavés después de la salida del Chacho Coudet rumbo a River Plate. Ha firmado hasta 2028 y tiene el objetivo de salvar la categoría con el conjunto babazorro.

El cariño al Valencia CF

En su presentación oficial ha hablado de muchas cosas, entre ellas del Valencia CF, ya que por caprichos del destino se estrenará como técnico en el estadio que conisdera su casa. Quique lo dejaba claro en su primera comparecencia: "Debutar en Valencia será algo especial. Aquella fue muy afición tanto como entrenador como jugador y les tengo mucho cariño", decía.

Quique Sánchez Flores, jugando con el Valencia / SD

Su objetivo

Sobre los objetivos con los que llega a Mendizorroza, Quique explicó lo siguiente: "Tenemos un plan que es permanecer este año pero la idea es que no haya sufrimiento y que se pueda aspirar a algo más. Estoy optimista, hay una cosa que me encantó. Han respetado mi silencio elegido durante mucho tiempo. Ese respeto y esa educación me impone. Estamos acostumbrados a otras maneras de actuar. Me ha gustado mucho el estilo del club. Soy un apasionado del club vaya al campo o lo vea por la tele. Este club transmite mucha solidez", decía.