Tino Costa (41 años) revela por qué dejó el Valencia CF y lanza una reflexión que no deja indiferente a nadie

Hay declaraciones que explican decisiones y otras que explican vidas. Alberto Facundo 'Tino' Costa ha hecho ambas cosas en su paso por el De Todo Un Poco Podcast de Emilio Garrigues. El excentrocampista del Valencia CF, retirado desde 2014, habló sin rodeos sobre su salida de Mestalla rumbo al Spartak Moscú y fue sincero años después.

“Dividí mi carrera en etapas”, comienza recordando. La primera, la del esfuerzo. Desde abajo. Desde el anonimato en su Argentina natal, pasando por Guadalupe hasta aterrizar en la Ligue 1 con el Montpellier Hérault, donde se hizo un nombre en Europa. Después llegó la etapa del famoso. La del Valencia la Champions, LaLiga y la selección argentina. Y por último la de hacer dinero. “Sabía que iba a perder la selección argentina, porque en el Valencia estaba yendo a la selección, pero a nivel económico iba a ganar mucho”, explicó el argentino.

El argentino firmó un contrato en Rusia que marcó un antes y un después en su carrera. / EFE

El contrato que cambió su vida

Tino Costa aterrizó en el Valencia CF en julio de 2010 después de que se pagaran seis millones de euros al Montpellier. Un mediocentro físico, con recorrido, pero con un gran pie para dirigir al equipo e incluso para bombardear desde fuera del área. Muchos valencianistas todavía recuerdan su golazo en Champions al Bursaspor.

Después de tres buenas temporada en Mestalla, el Spartak de Moscú apostó por su fichaje y se llevó al argentino, que tampoco era del agrado del nuevo entrenador del Valencia CF por aquel entonces, Miroslav Djukic. Los rusos pagaron unos siete millones por su fichajes y le hicieron un contratazo de cuatro años. Tino Costa dejaba Mestalla con 115 partidos disputados en los que anotó 16 goles y repartió 19 asistencias.

Tino Costa reconoce que su marcha del Valencia CF fue una decisión profesional y púramente económica. “Era irrechazable. No me da ningún tipo de miedo o pudor decirlo porque si hoy vivo bien, es gracias, en parte, al contrato que firmé en Rusia”. El paso por el Spartak supuso un salto financiero evidente y una renuncia deportiva.

Mestalla, exigencia y pañoladas como combustible

En la entrevista Tino Costa también tuvo tiempo para la nostalgia y para las anécdotas después de tres temporadas en Mestalla. Tino Costa recordó el nivel de exigencia del valencianismo. “Había un vestuario de gente grande, con experiencia, muchos partidos, internacionales… Un Valencia que era tercero todos los años”.

En el Valencia vivía la élite competitiva en aquellas temportadas. Terceros en Liga con Unai Emery al frente del equipo. Clasificaciones constantes para Champions League. Eliminatorias europeas vibrantes y compartiendo vestuario con nombres como Juan Mata, Roberto Soldado, Jordi Alba, Aritz Aduriz, David Albelda, Éver Banega o Jéremy Mathieu. Casi nada. Un equipo sólido, reconocido y potente en LaLiga. Pero la carrera del futbolista es corta y la vida después del fútbol es larga.

El Valencia de Costa era habitual en la Champions League. / EFE

Y añadió una anécdota reciente en Mestalla: “Hace poquito me pasó de tener gente detrás que decía ‘sal tú, sal tú’. ¿Ahora me piden que salga? Cuando peleábamos por Champions, que éramos terceros todos los años, teníamos pañoladas de 50.000 personas”.

Lejos de reproches, el argentino entiende esa dureza, también propia del carácter canchero de la gran mayoría de los jugadores argentinos. “Es exigente y es normal. Sos el Valencia. A mí me encantaba. Me sacaban el pañuelo y me motivaba más”. Una frase que resume su carácter competitivo y es que para lo bueno y para lo malo, tenía y mucho.

La reflexión vital de Tino Costa: ¿Qué es ganar?

La reflexión más potente llegó cuando habló del éxito. “Dinero, coches, mujeres y dos horas de entrenamiento al día. Ganar, ¿qué es ganar?”, se pregunta el propio Tino Costa y continúa: “Yo tengo amigos que me dicen ‘tú no ganaste nada’. ¿Yo no gané nada? ¿Vos estás loco? Hablo tres idiomas, vivo en Europa, tengo mi casa, no le debo dinero a nadie, mis padres viven bien, mis hermanos viven bien… ¿me vas a decir que no gané nada?”.

Una reflexión que trasciende el césped. Que pone en cuestión la obsesión por medir carreras solo en títulos. En la entrevista Tino Costa no reniega de su pasado. Fue feliz en Valencia. Creció como futbolista. Alcanzó la selección, pero eligió asegurar su futuro tal y como ahora hacen muchos jugadores con destino exóticos: Catar, Arabia Saudí, MLS...

Noticias relacionadas

El excentrocampista reflexionó sobre dinero, éxito y fútbol. / SD

En un fútbol donde muchas decisiones se maquillan con discursos románticos, su franqueza destaca y quizá ahí reside la verdadera reflexión que deja el exvalencianista: el éxito no siempre se mide en trofeos.