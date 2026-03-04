El Valencia CF ficha a un joven internacional por Ghana
El conjunto de Mestalla ha hecho oficial la llegada de Emmanuel Ofori, futbolista que juega en la Selección Sub20 del combinado africano
El Valencia CF sigue en la lucha por captar talento en España y fuera de nuestras fronteras para enrolar a los futbolistas en la Ciudad Deportiva de Paterna y ver de primera mano de qué pueden ser capaces, ayudándoles en la fase final de su etapa de formación de cara a ver si son aptos para dar el salto al fútbol profesional.
Este miércoles ha anunciado la llegada de un futbolista con cierto bagaje en categorías inferiores de su país. Se trata de Emmanuel Ofori, jovencísimo centrocampista que milita en el Trival Valderas de la Comunidad de Madrid y que acumula hasta ocho titularidades con su equipo.
Jugará en el Juvenil 'B'
El joven jugador llega en calidad de cedido y jugará lo que resta de temporada en el Juvenil 'B', equipo en el que buscará desarrollarse y también conseguir convencer a la entidad de Mestalla de firmarle para las siguientes campañas.
Ofori es internacional con la Selección de Ghana Sub20, por lo que se presupone que es un futbolista con cierto recorrido en las categorías inferiores y que llega al Valencia con el reto de demostrar que tiene potencial para acabar llegando a la élite.
- El Alavés visitará al Valencia CF con dos bajas importantes
- Unai Núñez, un seguro de vida para el Valencia CF: 'Estoy muy cómodo y creo que se ve reflejado en el campo
- Lucas Beltrán habla claro sobre su futuro en el Valencia CF: 'Obviamente...
- El Valencia CF amplía su límite salarial tras el mercado de invierno
- Quique Sánchez Flores al Alavés, cerrado: Debutará en Mestalla ante el Valencia CF
- Novedades importantes de cara al futuro de Cenk en el Valencia
- La salvaje agresión de Rudiger en el Madrid-Getafe: ¡Rodillazo en la cara!
- La permanencia se decide ya para el Valencia CF: La trampa que esconde el calendario más inmediato