Carlos Corberán: "El fútbol siempre nos presenta retos..."

“El fútbol siempre nos presenta retos, tenemos que estar preparados para poder superarlos” ese mensaje directo traslado el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, a los cerca de 60 técnicos que están participando esta semana en la III VCF Academy Coaches Convention que reúne a entrenadores de distintos países donde el Valencia CF desarrolla sus VCF Academy Programs.

Técnicos llegados de México, Canadá, Lituania, Hungría, Italia, Malta, Grecia, Chipre, Serbia o Arabia Saudí pudieron disfrutar del encuentro con Carlos Corberán que se interesó por su trabajo en sus respectivos países, les agradeció su presencia en la Ciutat Esportiva del Valencia CF y les animó a seguir en su proceso formativo para poder afrontar los retos que presenta el fútbol.

El objetivo es profundizar en la identidad de la Academia VCF y en como trasladar a cada contexto los valores que definen la Academia VCF para preparar al futbolista no solo para competir al máximo nivel posible, sino también para representar con orgullo la identidad del Valencia CF en cualquier parte del mundo.

En estas sesiones teóricas y prácticas sobre campo los participantes en la III VCF Academy Coaches Convention, divididos en tres niveles formativos, han tenido también opción de formular directamente sus cuestiones más específicas a los cuerpos técnicos del VCF Juvenil B y del VCF Juvenil A, así como participar en distintas sesiones con las áreas de Metodología, Identidad, Análisis, Preparación Física, Captación o Gestión del Talento.

Mapa academy programs vcf / SD

400 técnicos de más de 50 países

La III VCF Academy Coaches Convention forma parte de los VCF Academy Programs, que cada temporada organiza un amplio programa de actividades en el que participan más de 5.000 jugadores y 400 técnicos de más de 50 países de todo el mundo que pueden conocer mejor la metodología de juego de la Academia VCF.