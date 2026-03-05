David Villa cuenta por qué no se fue al Real Madrid:¿Me habré equivocado? Pues no lo sé…

La historia de David Villa y el Valencia CF quedó marcada por una conexión especial. El delantero asturiano dejó una huella imborrable en Mestalla y se mantiene como el quinto máximo goleador del conjunto valencianista, con 129 tantos en 225 partidos durante las cinco temporadas que defendió la camiseta blanquinegra. El ‘Guaje’ fue uno de los grandes referentes ofensivos de aquella etapa y protagonizó algunos de los años más recordados por la afición en Mestalla. En ese periodo conquistó la Copa del Rey de la temporada 2007-08, el único título colectivo que logró con el Valencia, además de firmar registros goleadores sobresalientes que le permitieron ganar cuatro Trofeos Zarra como máximo goleador español de LaLiga en sus cinco temporadas. Más allá de lo deportivo, Villa siempre ha dejado claro que Valencia ocupa un lugar muy especial en su vida. El exdelantero ha recordado en numerosas ocasiones el vínculo que mantiene con la ciudad, donde nacieron sus hijas, a las que considera valencianas, y donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera y de su vida personal.

El guaje celebrando un gol contra el Real Madrid en Mestalla / Valencia CF

¿Qué pasó con su no fichaje?

David Villa ha sido uno de los últimos protagonistas del pódcast de José Ramón de la Morena, Resonancia de Corazón. Durante la conversación, el exdelantero repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera y recordó, entre otras cosas, el episodio de su frustrado fichaje por el Real Madrid. Hay que remontarse a 2009, cuando el nombre del asturiano estaba entre los más cotizados del fútbol europeo. Por aquel entonces, el ‘Guaje’ era considerado uno de los mejores delanteros del mundo y su posible salida del Valencia estaba constantemente en el foco mediático, con varios grandes clubes de Europa pendientes de su situación. Aquel verano, además, el Real Madrid iniciaba una profunda reconstrucción tras el regreso de Florentino Pérez a la presidencia. El club blanco protagonizó uno de los mercados más impactantes que se recuerdan, con la llegada de futbolistas como Xabi Alonso, Kaká, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. En medio de esa revolución también aparecía el nombre de David Villa, uno de los delanteros más deseados del momento y una de las grandes operaciones que el conjunto blanco tenía sobre la mesa.

Lo explica el guaje

"Bueno, pues sinceramente no sé muy bien lo que pudo pasar en ese último momento. Yo siempre he dicho lo mismo al final, y sobre todo en Valencia, que fue cuando más me pasó. Todos los veranos era el Madrid, al Chelsea, al Barcelona... Tengo un representante que es el que trabaja y yo soy muy respetuoso. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar un contrato que tenía una cláusula de 150 millones de euros. ¿Qué pasó? No lo sé, porque fue una negociación entre clubs".

La decisión del Valencia

El asturiano explicó que en ningún momento quiso forzar su salida del Valencia y que aceptó la decisión final del club.

“Cuando esté firmado miramos todo. Yo estaba tranquilo, me dijeron que se estaba negociando, pero luego me informaron de que el Valencia se había echado para atrás y que ya no iba a salir. Y dije: pues muy bien, pues no voy a salir. ¿Cuándo es el día de empezar la pretemporada? ¿Me habré equivocado? Pues no lo sé… pero uno no puede cambiar cómo es”, recordó el ‘Guaje’.

¿Qué pasó después?

Pese a que su llegada al Real Madrid no llegó a materializarse, la carrera del delantero asturiano siguió dando pasos adelante. Un año más tarde, en 2010, puso fin a su etapa en el Valencia y emprendió una nueva aventura en el FC Barcelona. Allí se integró en un conjunto que marcaría una época en el fútbol europeo y que acabaría siendo recordado como uno de los equipos más dominantes de su generación. Además, David Villa fue una pieza fundamental en el Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que la selección española conquistó la primera estrella de su historia. El delantero asturiano firmó cinco goles a lo largo del campeonato y se convirtió en el gran referente ofensivo del equipo dirigido por Vicente del Bosque. Aunque el recuerdo colectivo suele llevar inevitablemente al histórico gol de Andrés Iniesta en la final ante Países Bajos, lo cierto es que, si se repasan los partidos de aquel Mundial, aparece constantemente la figura del ‘Guaje’. Sus tantos ante Honduras, Chile, Portugal y Paraguay fueron decisivos para que España avanzara rondas y mantuviera vivo el sueño.

Leyenda valencianista

El ‘Guaje’ es, sin duda, una de las figuras que más ha marcado en la historia del Valencia CF, tanto por su impacto sobre el césped como por el cariño que sigue despertando entre la afición. Su legado en Mestalla permanece muy presente y el club ya le ha rendido homenaje con su lona como leyenda blanquinegra.