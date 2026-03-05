Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El deseo de 'papá' Carlos Soler para la final de la Copa del Rey

El ex del Valencia CF, ahora en las filas de la Real Sociedad, disputará su tercera final el 18 de abril contra el Atlético en La Cartuja de Sevilla

Aihen Munoz, Carlos Soler and Benat Turrientes of Real Sociedad reacts during the second leg of the Copa del Rey semifinal match between Real Sociedad and Athletic Club at Anoeta on March 5, 2026, in San Sebastian, Spain. AFP7 04/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Sociedad v Athletic Club de Bilbao - Copa del Rey

Andrés García

Andrés García

València

Carlos Soler jugará su tercera final de la Copa del Rey el 18 de abril contra el Atlético de Madrid de nuevo en La Cartuja de Sevilla. El ex del Valencia CF, ahora en las filas de la Real Sociedad, intentará levantar su segunda Copa del Rey de su carrera deportiva después de la final ganada en 2019 contra el Barcelona de Leo Messi y la perdida de 2022 frente al Real Betis.

Soler se ha convertido en la piedra angular sobra la que gira la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo. El valenciano se ha adueñado del centro del campo y es por rendimiento y jerarquía una de las grandes esperanzas donostiarras en este final de temporada. Ayer contra el Athletic fue protagonista dentro y fuera del campo.

«Hemos salido a ganar y no queríamos dejar escapar la ventaja. Hemos controlado mejor y nos veíamos cerca de la final con la ventaja», decía a la finalización del partido. Carlos, que acaba de ser padre por primera vez, ya tiene un deseo para la final de Copa: poderl ganarla con su hijo Martín en el campo. Contra el Athletic todavía no pudo estar, pero sueña con levantarla con su familia a su lado en La Cartuja. «Le dediqué un gol el fin de semana y espero que en la final, siendo más mayor, esté ya en la grada».

El polémico penalti

El centrocampista de la Real también se refirió a la jugada del penalti que supuso la victoria ante el Athletic. "No la he visto en directo ni repetida. Si la han ido a ver al VAR... pues por otras veces que no han sido justos con nosotros», ha apuntado. Pero el mediocampista ha dejado claro que «más allá del penalti hay dos partidos en los que no hemos recibido gol y somos justos vencedores», afirmó.

