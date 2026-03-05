El increíble dato Champions del Valencia... y el Levante

Hasta la fecha, 26 jornadas de Liga, la temporada tanto de Valencia CF como de Levante UD resulta decepcionante con un simple vistazo a la tabla clasificatoria. Más allá de las victorias de la última semana, el cómputo global del curso tiene a los dos clubes de la ciudad fuera de objetivos. Mientras el conjunto 'granota' se encuentra a cinco puntos de la salvación, el blanquinegro es decimoquinto con apenas 29 unidades, con cinco de renta sobre la zona roja y alejados de las posiciones europeas.

Precisamente, el próximo martes el Valencia cumplirá seis años apartado de las competiciones UEFA desde su última participación en la Champions 2019/20. Desde entonces, ha coqueteado más con el descenso que con la plazas que dan acceso a torneos como la Europa League o la Conference League. Por su parte, los levantinistas han alternado tres campañas en Primera división y otras tres, en Segunda.

El Levante, el equipo más goleado de la Liga

En una temporada de Liga en la que ambos clubes han estado íntegramente en la zona baja de la clasificación, los registros y las estadísticas no acompañan a ninguno de los dos. Por ejemplo, tanto Levante como Valencia aparecen entre los conjuntos más goleados de la competición, con 44 goles, los de Orriols, y 39, los de Mestalla. De hecho, los azulgranas son los que más tantos han encajado en 26 jornadas.

No obstante, hay un ranking estadístico en el que los dos, Valencia y Levante, sorprenden al verse muy arriba, en concreto, entre los mejores de la Liga, acompañando a clubes en la actualidad en zona de Liga de Campeones, como Villarreal CF y FC Barcelona. El dato en cuestión se refiere a la tasa de conversión de goles en función del número de remates a portería.

Un tiro a palos, un gol, tres puntos

Como analizaba SUPER, días antes del Valencia - Osasuna, la eficacia elevada con relación al escaso número de remates que encuentran los tres palos es el valor que mantiene a flote al conjunto de Carlos Corberán. Una realidad que se dio nuevamente ante los navarros, derrotados con un único chut a puerta, el penalti lanzado por Largie Ramazani.

Una situación que se replica, aunque en menor medida, en el bando levantinista. El hecho de que, al menos, un tercio de los disparos a portería del Levante acabe en gol le permite al grupo de Luís Castro resistir con opciones de salvación, pese a contar a estas alturas con únicamente 21 puntos. El Real Oviedo, sin ir más lejos, está muy lejos de la capacidad de convertir goles del equipo del Ciutat de València.

Carlos Espí, delantero valenciano, dio aire al Levante con sus dos tantos en la recta final del Levante - Alavés / LaLiga

El pasado viernes, el equipo 'granota' hizo dos goles, ambos de Carlos Espí, al Alavés tras cinco chuts a portería, dos menos que los siete de su rival. No alcanza la eficacia del Valencia, pero se le acerca.

El Valencia es duodécimo en cantidad de remates totales (288) y el Levante, decimoquinto (286). Los dos buscan portería en proporciones casi idénticas. A los de Mestalla, en cambio, les cuesta todavía más dar con la portería (73, 19º) que a los del Ciutat (84, 17º). Solo el Getafe de José Bordalás (71) suma menos chuts a puerta.

Sin embargo, la situación pega un vuelco en el ranking de goles por disparos a puerta. Cuando los blanquinegros encuentran el arco, solo el Villarreal los supera en eficacia. Y los dos, también el Levante, están en el top 5 al lado de equipos que aparecen entre los cinco primeros clasificados de LaLiga realmente.

Tasa de conversación de 'goles x remates a puerta'

1. Villarreal 41 %

2. Valencia 37 %

3. Barcelona 36 %

4. Osasuna 33,7 %

5. Levante 33, 3 %

6. Betis 32,8 %