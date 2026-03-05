Comunicado Oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala

Todavía es pronto para saber a ciencia cierta si Julen Agirrezabala podrá volver a vestir la camiseta del Valencia CF. El guardameta vasco, cedido por el Athletic y con una opción de compra de 10 millones que, salvo milagro, no será ejecutada, volvió a lesionarse la semana pasada de la rodilla. Justo cuando se acercaba su recuperación total de la anterior lesión y se disponía a reabrir el debate en la portería valencianista. Mala suerte para un momento de la temporada en que los de Corberán deben mejorar sus prestaciones para lograr alejarse de los puestos de descenso cuanto antes y que ha tenido que pasar por quirófano.

Comunicado Oficial: Julen Agirrezabala

El jugador Julen Agirrezabala ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de su rodilla izquierda este jueves 5 de marzo en Vitoria, a cargo del cirujano ortopédico Mikel Sánchez.

El portero valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en el centro hospitalario para control clínico evolutivo.

Lesión a las puertas de su regreso

Julen sufrió una lesión en el menisco de la rodilla durante el entrenamiento del pasado viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna. La dolencia ha llegado en la misma rodilla izquierda donde se produjo la rotura muscular en el isquiotibial durante el primer partido de 2026 contra el Celta de Vigo en Balaídos el pasado 3 de enero. El guardameta vasco había sido titular indiscutible para Corberán en los 18 primeros partidos de LaLiga siendo uno de los fichajes de verano de más y mejor rendimiento.

Noticias relacionadas

Valencia CF 25/26 · Comparativa de porteros (LaLiga + Copa del Rey) Julen Agirrezabala vs Stole Dimitrievski · Datos acumulados por competición Competición Julen PJ Julen GC Julen GC/PJ Julen CS Julen %CS Stole PJ Stole GC Stole GC/PJ Stole CS Stole %CS LaLiga 18 30 1,67 4 22,2% 8 9 1,13 3 37,5% Copa del Rey 1 0 0,00 1 100% 4 3 0,75 2 50% TOTAL 19 30 1,58 5 26,3% 12 12 1,00 5 41,7% Lectura rápida: Dimitrievski presenta mejores registros de promedio de goles encajados tanto en Liga (1,13) como en el global (1,00), además de un mayor porcentaje de porterías a cero (41,7% total frente al 26,3% de Julen). Datos correspondientes a la temporada 2025/26 con el Valencia CF.

.