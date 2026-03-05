Comunicado Oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala
El guardameta vasco ya se ha sometido a una operación que podría apartarle de los terrenos de juego lo que resta de temporada
Todavía es pronto para saber a ciencia cierta si Julen Agirrezabala podrá volver a vestir la camiseta del Valencia CF. El guardameta vasco, cedido por el Athletic y con una opción de compra de 10 millones que, salvo milagro, no será ejecutada, volvió a lesionarse la semana pasada de la rodilla. Justo cuando se acercaba su recuperación total de la anterior lesión y se disponía a reabrir el debate en la portería valencianista. Mala suerte para un momento de la temporada en que los de Corberán deben mejorar sus prestaciones para lograr alejarse de los puestos de descenso cuanto antes y que ha tenido que pasar por quirófano.
Comunicado Oficial: Julen Agirrezabala
El jugador Julen Agirrezabala ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de su rodilla izquierda este jueves 5 de marzo en Vitoria, a cargo del cirujano ortopédico Mikel Sánchez.
El portero valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en el centro hospitalario para control clínico evolutivo.
Lesión a las puertas de su regreso
Julen sufrió una lesión en el menisco de la rodilla durante el entrenamiento del pasado viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna. La dolencia ha llegado en la misma rodilla izquierda donde se produjo la rotura muscular en el isquiotibial durante el primer partido de 2026 contra el Celta de Vigo en Balaídos el pasado 3 de enero. El guardameta vasco había sido titular indiscutible para Corberán en los 18 primeros partidos de LaLiga siendo uno de los fichajes de verano de más y mejor rendimiento.
