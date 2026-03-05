Decisión tomada con Julen Agirrezabala
El guardameta vasco se ha sometido a una operación quirúrgica que podría suponer no volver a jugar como valencianista
Se confirma. Julen Agirrezabala tendrá que poner en riesgo el resto de la temporada tras someterse este jueves por la mañana a una operación por la rotura en el menisco de su rodilla dañada durante un entrenamiento de la semana pasada. Tal y como ha adelantado 'El Chiringuito', lo ha hecho en Vitoria, donde se marchó a los pocos días de lesionarse de nuevo.
El guardameta, cedido por el Athletic Club, tiene muy difícil volver a jugar como valencianista. Más allá de que su trabajo bajo palos no ha sido óptimo y que Stole Dimitrievski ha rendido bien en su ausencia, la cláusula de compra por parte del club de Mestalla era más bien inasumible por la dirección deportiva, que igualmente se quería guardar dicha remota opción de compra. Nunca se sabe.
Estamos ampliando la noticia.
