La metamorfosis de Cömert en el Valencia CF

El fútbol siempre da segundas oportunidades. O hasta terceras como en el caso de Eray Cömert. Se trata de aprovecharlas y el suizo lo ha hecho cuando tenía pie y medio fuera de la entidad de Mestalla. En poco más de un mes, el central del Valencia CF ha pasado de ser uno de los futbolistas en la rampa de salida del mercado de invierno a consolidarse como uno de los fijos del once de Carlos Corberán con seis titularidades consecutivas en LaLiga. El suizo se ha ganado la confianza del entrenador a base de rendimiento, se ha hecho importante en el equipo y hasta ha conseguido cambiar la opinión del valencianismo. Una auténtica metamorfosis que incluso podría transformar también su situación contractual. El central acaba contrato el 30 de junio de 2026 y, a diferencia de lo que se pensaba en enero, el club no descarta la posibilidad de ampliar su contrato. El tiempo y sobre todo el verde dirá.

Cömert se ha asentado en el once titular del Valencia CF cuando nadie lo esperaba. El partido contra el Espanyol del 24 de enero en Mestalla fue su gran punto de inflexión. Hasta ese día, el suizo solo había sido titular en solo una de las 20 jornadas del campeonato. Apenas registraba 115 minutos en toda la temporada con la etiqueta de defenestrado como último central de la rotación por detrás de César Tárrega, José Copete y Mouctar Diakhaby. Sin embago, aquel Valencia-Espanyol en plena recta final del mercado lo cambió todo. Lo curioso es que todo podía haber sido diferente si Unai Núñez hubiera llegado unos días antes con tiempo para entrenar con el equipo y recibir el tránsfer, pero no fue así. El central vasco del Celta de Vigo, cedido al Hellas Verona, se tuvo que conformar con ver el partido desde el palco de Mestalla. El titular en el centro de la defensa fue Eray.

Aquellos noventa minutos supusieron un antes y un después en la temporada de Cömert. El suizo fue nombrado MVP del partido por su contundencia defensiva y su capacidad para sumarse al ataque y marcar el gol que ponía al equipo por delante en un momento complicado (2-1) del partido. "Han sido seis meses muy dificiles para mí, estaba esperando mi oportunidad. Ha sido duro, pero he trabajado fuerte con muchas ganas sabiendo que mi futuro podía cambiar". Dicho y hecho. Desde entonces, el central lo ha jugado todo como titular: Espanyol (90'), Real Betis (90'), Real Madrid (90'), Levante (88'), Villarreal (90') y Osasuna (90'), este último sentando al segundo capitán de la plantilla César Tárrega por decisión técnica. Con Copete y Diakhaby lesionados, su crecimiento individual ha coincidido con una mejora defensiva del Valencia CF.

Voz autorizada y ejemplo para Corberán

El paso adelante de Cömert va más allá de lo futbolístico. El domingo contra Osasuna fue el primero en alza la voz en la piña de equipo previa al pitido inicial antes de que el capitán José Luis Gayà tomara la palabra. Trabajo en silencio, paciencia, concentración, profesionalidad y por supuesto rendimiento. Así ha conseguido Cömert darle la vuelta a la tortilla en el Valencia CF hasta el punto que Corberán lo ha puesto como ejemplo de superación para el resto de compañeros sin protagonismo ahora mismo en la plantilla como es el caso de Dani Raba. El técnico se acordó de Cömert al ser preguntado por el cántabro. "Cuando uno no juega tiene que prepararse y saber esperar su momento. Eso es lo que Dani está haciendo para aprovechar el momento al igual que hicieron Ramazani, Cömert, Dimitrievski…", explicaba el entrenador.

Cömert también ha conseguido el reconocimiento de la afición. Una batalla que parecía perdida. Su irregularidad y algunos errores individuales de bulto le situaron desde muy pronto en el foco de las críticas. Pocos apostaban por su vuelta este verano (cedido en el Nantes y el Valladolid) cuando el club vendió a Cristhian Mosquera y a Yarek Gasiorowski. Medio año después, el suizo ha recuperado crédito y popularidad a base de fútbol. Su carácter, valentía y energía en el campo ha comenzado a calar en Mestalla. El domingo se llevó los aplausos de la grada de Mestalla y no solo por su polémica celebración en el Derbi del Ciutat de València. Contra el Alavés este fin de semana apunta de nuevo a titular. Tres victorias, dos con portería a cero, durante las últimas seis jornadas lo avalan. Guste más o menos, la realidad es que Cömert es otro. A ver quién lo sienta.