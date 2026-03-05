Las palabras con las que Tino Costa motivó a Lucas Beltrán: "¡Dale! Así no te puede ir mal"

El argentino Tino Costa, exjugador del Valencia CF entre 2010 y 2013, se ha asentado en la ciudad de València después de haber colgado las botas en 2024 en el Pau francés. Enamorado de la ciudad, el 'Tino' acude cuando el tiempo se lo permite a los partidos del equipo en Mestalla y sigue de cerca no solo la actualidad del equipo, sino también de los futbolistas argentinos de la plantilla. Hoy en día, tres después del último fichaje, el lateral derecho Renzo Saravia.

En la noche del miércoles, el excentrocampista que fichó en 2010 procedente del Montpellier fue el invitado especial de 'La Banda', programa nocturno de 'À Punt Esports'. Espacio de información y tertulia, presentado por Dani Meroño, en que Costa desveló que mantiene una buena relación con Lucas Beltrán, jugador cedido por la Fiorentina hasta final de temporada, y al que aconsejó a su llegada a València el pasado mes de septiembre.

Asimismo, el exfutbolista de 41 años se refirió a los otros dos argentinos del grupo, en especial, al campeón del mundo en 2022 Guido Rodríguez. De hecho, Tino considera que la cercanía del Mundial 2026 es un factor que ayudará a que el ex del West Ham ofrezca lo mejor de sí en su periplo como valencianista.

"Esta camiseta del Valencia CF no es para todos. Creo que tanto Guido como Lucas son jugadores que aportan esos detalles que la gente no ve, pero importantes dentro de la cancha", apuntó. En concreto sobre el caso de Beltrán, el ex del Valencia pone en valor la evolución que ha tenido desde las primeras semanas hasta el presente. "Los últimos partidos que pude estar en Mestalla salió ovacionado o, al menos, la gente enfadada cuando lo retiraban", añadió.

Evolución positiva de Beltrán gracias al "sacrificio"

"A Lucas lo vi en River y cuando llegó hablamos, hablé con él un par de veces sobre el desempeño que estaba teniendo, pero viendo su movilidad, el trabajo, sacrificio... mis palabras para él fueron: 'No te puede ir mal aquí'. Yo sabía de lo que hablaba. En mi tiempo tenía jugadores delante de mí muy buenos, de gran calidad, y tenía que hacer el 'clic' en saber en qué podía ser superior, en esfuerzo. Le dije: 'Dale, como estás, que te va a ir bien, no te va a ir mal jugando así'. Poco después, seguimos hablando, empezó a hacer algunos goles. No charlamos diariamente, pero lo hacemos bastante y me pone feliz porque, cuando uno trabaja y se sacrifica, Mestalla lo reconoce", argumentó Costa sobre las conversaciones que ha tenido estos meses con Lucas Beltrán.

Guido, la "jerarquía" de poner el "pie encima de la pelota"

Tino también habló de Guido Rodríguez, jugador del que destacó su "jerarquía", necesaria en este tramo de la temporada para el conjunto de Carlos Corberán. "En este tramo hace falta ese futbolista respetado hasta por los árbitros, de los que ponen el pie encima de la pelota. Con mucha experiencia y que puede gestionar de otra manera un medio campo como el del Valencia. Hay algunos partidos que se le pueden al equipo ir si no tienes ese tipo de jugadores. Le dio ese punto de madurez y pausa que necesitaba el equipo en el medio campo contra Osasuna", valoró.

El ex del Valencia considera clave la motivación que supone la posibilidad de acudir al Mundial para esperar la mejor versión del ex del Betis. "No hay mejor escaparate que hacerse fuerte en el Valencia. De hecho, a mí me llevó a la selección argentina. Ojalá que vaya al Mundial porque eso significaría que el Valencia subió del nivel bastante y se pudo mostrar, pudo sumar muchos minutos que últimamente no lo venía haciendo", terminó.