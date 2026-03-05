Premio para Largie Ramazani

Largie Ramazani vive su mejor momento desde que es jugador del Valencia CF. El futbolista belga, al que le costó entrar en dinámica del equipo y ser importante desde su llegada el pasado mercado de fichajes veraniego, se ha ganado un puesto en el once titular en las últimas semanas y está contestando a la confianza del míster Carlos Corberán con rendimiento y, sobre todo, goles.

Ha visto puerta en cada uno de los últimos tres partidos de Liga y ha marcado cuatro tantos en los últimos seis. Cifras que ya le empiezan a situar como uno de los mayores productores del equipo. Además, uno de esos tantos ha derivado en una recompensa especial, y es que su zapatazo desde la frontal del área ante el Levante UD en el Ciutat de València ha sido elegido como el mejor gol del mes de febrero. Este jueves ha recibido el trofeo por dicho reconocimiento en la Ciudad Deportiva de Paterna.

En la votación, su tanto ha sido elegido por delante del de Elgezabal frente al Athletic Club y el de Maupay en su debut frente al Sevilla.

Ramazani con su premio / VCF

Momento Ramazani

Largie se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la plantilla en la parcela ofensiva. En la línea de mediapunta, el belga está demostrando sus capacidades para crear peligro en cualquiera de las dos bandas y también por el centro. El equipo está agradeciendo su verticalidad y Corberán lo está teniendo en cuenta a la hora de darle minutos.

Además, se ha convertido en el lanzador de penaltis principal de la plantilla, avalado por los números. Largie ha lanzado los últimos tres penaltis a favor del Valencia y ha convertido los tres, además en momentos de presión, y es que tanto la pena máxima ante el Espanyol (3-2) como la de Osasuna (1-0), fueron para darle los tres puntos al Valencia.