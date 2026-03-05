Se confirma el problema para Carlos Corberán en el entrenamiento del Valencia CF

A las puertas de otro fin de semana, el Valencia CF sigue completando entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna. En este caso para preparar el duelo del próximo domingo en Mestalla frente al Deportivo Alavés, otra 'final' entre dos equipos que necesitan los tres puntos para dar un paso importante en su particular carrera por la permanencia en Primera División.

Carlos Corberán lleva toda la semana pendiente de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla, Lucas Beltrán. El argentino, que se había ganado un sitio en el once como mediapunta, se ha perdido los últimos dos partidos debido a una lesión muscular, y ya arrancó la semana sin ejercitarse con sus compañeros, siendo, de nuevo, seria duda para la próxima jornada.

Lucas Beltrán, casi descartado

El entrenamiento de este jueves, el penúltimo antes del partido frente al Alavés, parece confirmar las malas noticias con Beltrán, y es que, de nuevo, no ha completado la sesión al ritmo del resto de la plantilla al no estar todavía recuperado de su dolencia. Con ya muy poco margen hasta el encuentro, parece complicado que el atacante cedido por la Fiorentina pueda llegar al partido.

Lucas Beltrán en un entrenamiento / VCF

Horario y dónde ver el Valencia-Alavés

El Valencia-Alavés se disputa el domingo a partir de las 21 horas en Mestalla. Todavía hay tiempo hasta el partido, pero se antoja complicado pensar que el técnico del Valencia, en caso de que Beltrán se recupere a tiempo, apueste por un futbolista que en toda la semana no ha podido preparar el partido junto al resto de la plantilla. El partido, por cierto, se retransmite en Movistar.

Entrenamiento del Valencia / VCF

Alternativas a Lucas Beltrán

Si se termina por confirmar la ausencia de Beltrán, la alternativa en el once parece bastante clara. Tanto en La Cerámica como ante Osasuna, el técnico ha optado por un trivote Guido-Ugrinic-Javi Guerra que ha dado buenos resultados, especialmente en el último compromiso liguero. La opción pierde a ese perfil más de mediapunta que es Beltrán pero refuerza el centro del campo. Además, el nivel de Javi Guerra en los últimos partidos se parece más a lo que la afición espera de él y parece un buen momento para aprovechar su línea ascendente.