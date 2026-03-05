Rioja habla del impacto de los fichajes del Valencia CF, Mestalla, 'su' Alavés y Quique

Luis Rioja se ha convertido a base de rendimiento y jerarquía en uno de los pilares del Valencia CF. El sevillano es un fijo para Carlos Corberán y una pieza clave para el funcionamiento dentro y fuera del campo. Aunque no lleva el brazalete, es un líder más del vestuario que ayuda en la tarea de capitán a José Luis Gayà. Este jueves ha sido protagonista en una entrevista con el club en la que ha repasado temas de actualidad como el impacto de los fichajes, el poder de Mestalla, su Alavés y Quique Sánchez Flores. Estas han sido sus palabras:

Aire fresco

La victoria nos ha dado aire fresco y con ganas de darle una alegría a la afición, por mucho que hagas las cosas bien, los resultados te marcan, y lo frontamos con un ánimo revitalizado y ganas de sumar de tres en tres.

Mestalla

Gran parte de nuestras opciones pasan por Mestalla, sabemo que nos empuja y el equipo sehace fuerte. Mestalla pasa nosotros es algo muy grande, cada da vez que saltamos al campo nos sentimos arropados.

Dos de dos

Dos victorias te aúpan mucho y te hacen escalar posiciones, sentirnos fuertes en Mestalla es vital tener a tu gente de tu parte, que es vital. Tener varias victorias consecutivas te aporta mucho, lo ha hecho el Girona, el Getafe.... tenemos que intentar coger esa dinámica para escalar posciones. Y vamos a ir a por ello.

Mejora

Hemos trabajado mucho en los pequeños detalles, hay que buscar que caigan de nuestro lado y el equiupo siempre lo ha hecho. El equipo está en busqueda de que esos detalles caigan de tu lado y cuando lo consigues ganas partidos.

Alavés

Es una ciudad y un club al que quiero mucho, me lo ha dado todo a nivel futbolístico y personal, allí me formé, formé mi familia, es el club que apostó por mí y cada vez que los veo me alegro mucho.

Quique

Ha habido un poco de controversia, es algo que tenemos que aprovechar en este revuelo de entrenadores, pero es cierto con nuevo entrenador los aires cambian, los que no estaban jugando quieren decir aquí estoy yo... y hay que salir a muerte e igualar la intensidad . Es un entrenador nuevo y no sabemos su planteamiento, pero aquí en Mestalla el juego pasa por el Valencia.

Polivalencia

Me dedico a entrenar, a darlo todo, mi filosofía es darlo todo ya sea en izquierda o derecha. Ayudar está por encima de todo, yo me voy a dejar todo por el club. En cuanto al esfuezo y las ganas ni me han faltado ni me van a faltar.

No celebra

Jamás celebraría un gol contra el Alavés, aquí me toco tirar el penalti... hice mi labor, era mi momento, lo tiré, fue adentro y por suerte para nosotros empatamos, pero el respeto y la admiración está por encima de todo.

Fichajes

Noticias relacionadas

Guido ya sabemos el nivel, en el último partido estuvo bastante bien, Unai ha competido muy bien y Sadiq ya vimos de lo que es capaz la temporada pasada, tenemos una plantilla muy completa para que suba el nivel.