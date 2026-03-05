Sadiq también 'juega' la final de la Copa del Rey

El Valencia CF no estará en la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad que se disputará el próximo 18 de abril en La Cartuja, pero Umar Sadiq de alguna forma sí. El delantero también la 'jugará' aunque sea desde la distancia. El nigeriano estará muy pendiente de lo que pase en Sevilla por diferentes razones. La primera y más importante para él por la amistad que mantiene con algunos de sus excompañeros y empleados del club donostiarra. Hay más motivos. El caso de victoria de la Real, Sadiq también se proclamará campeón de Copa de forma oficial porque participó en las rondas previas con gol y asistencia. Además, estaría en su derecho de cobrar las primas económicas pertinentes en caso de haberlas.

Sadiq fue titular en las dos primeras rondas de la Real Sociedad en la Copa del Rey. El nigeriano participó (70`) en la goleada 0-3 contra la SD Negreira y fue decisivo en el triunfo 0-2 frente al Reus. El entonces delantero de la Real Sociedad dio una asistencia de gol en el 49' y posteriormente sentenció el partido desde el punto de penalti en el minuto 93.

Su paso por la Real

El paso de Umar Sadiq por la Real Sociedad dejó un sabor agridulce. El delantero nigeriano llegó al conjunto donostiarra en 2022 procedente de la UD Almería con la vitola de goleador y como una apuesta importante del club para reforzar el ataque en LaLiga. Sin embargo, su rendimiento no terminó de cumplir con las expectativas generadas tras su fichaje.

La grave lesión de rodilla sufrida poco después de su llegada condicionó gran parte de su etapa en San Sebastián. Aquella larga recuperación frenó su adaptación al equipo dirigido por Imanol Alguacil y le hizo perder continuidad en un momento clave.

En su regreso a los terrenos de juego, Sadiq mostró destellos de las cualidades que lo habían convertido en uno de los delanteros más prometedores del campeonato: potencia física, capacidad para jugar de espaldas y presencia en el área. No obstante, la irregularidad en su rendimiento y la competencia en la delantera impidieron que se consolidara como el referente ofensivo del equipo.

Con el paso de las temporadas, el delantero nigeriano alternó titularidades y suplencias sin lograr una racha goleadora que justificara plenamente la inversión realizada por el club. Así, su etapa en la Real Sociedad quedó marcada por las dificultades para recuperar su mejor nivel y por la sensación de que nunca llegó a mostrar todo el potencial que había exhibido anteriormente en el fútbol español.