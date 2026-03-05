Estas son las bajas de Valencia y Alavés para el duelo de la jornada 27

El Valencia CF y el Deportivo Alavés se enfrentan este domingo a las 21:00 en Estadio de Mestalla en uno de los partidos más tensos de la jornada 27 de La Liga. Ambos equipos llegan necesitados de puntos para alejarse de la zona de descenso y lo hacen con varias bajas importantes que también condicionan a los jugadores de Fantasy, muy atentos a las alineaciones de última hora.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán ocupa actualmente la 14ª posición con 29 puntos, mientras que el Alavés es 16º con 27. Los babazorros estrenan además nuevo entrenador tras la llegada de Quique Sánchez Flores, un técnico con pasado valencianista que afronta un debut de máxima exigencia en Mestalla.

Un partido con mucho en juego para Valencia y Alavés

Valencia y Alavés se enfrentan en Mestalla en un duelo directo por la permanencia marcado por numerosas ausencias en ambos equipos

Para el Valencia, jugar en Mestalla supone una oportunidad clave para abrir brecha con los puestos de peligro. El conjunto valencianista quiere aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos vitales y dar un paso importante hacia la tranquilidad clasificatoria.

Corberán, de cuclillas durante un entrenamiento del Valencia CF / VCF

Por su parte, el Alavés llega con energías renovadas tras el cambio en el banquillo. La llegada de Quique Sánchez Flores pretende dar un impulso inmediato al equipo, que necesita mejorar sus resultados fuera de casa si quiere escapar definitivamente del descenso.

Este contexto convierte el partido en un enfrentamiento muy atractivo también para los mánagers de Fantasy, que analizan al detalle posibles titulares, rotaciones y bajas antes de cerrar sus alineaciones.

Ausencias e incertidumbre en ambos equipos

Las numerosas ausencias en ambos equipos obligarán a los entrenadores a mover piezas. Esto abre oportunidades para futbolistas menos habituales que podrían ganar protagonismo en este partido.

En el Valencia, algunas rotaciones en defensa y en el centro del campo podrían ofrecer minutos a jugadores que no siempre aparecen en los onces habituales. Para los jugadores de Fantasy, esto supone una oportunidad interesante de encontrar futbolistas diferenciales con menor porcentaje de alineación.

Luis Rioja, en el último entrenamiento del Valencia / VCF Media

En el Alavés ocurre algo parecido. El estreno de Quique Sánchez Flores genera incertidumbre sobre el sistema y los titulares, algo que suele provocar sorpresas en clave Fantasy. Los mánagers deberán estar atentos a las últimas noticias previas al partido y a las posibles pistas que deje el nuevo entrenador.

Además, la acumulación de sanciones y lesiones hace que algunos jugadores que normalmente serían recomendables para el Fantasy deban quedarse fuera de las alineaciones esta jornada.

Todas las bajas de Valencia y Alavés para la jornada 27

Estas son las ausencias confirmadas y las dudas de ambos equipos para el partido de la jornada 27 de La Liga:

Valencia C.F.

Copete – baja por lesión de menisco.

baja por lesión de menisco. Mouctar Diakhaby – fuera por problemas en los isquiotibiales.

fuera por problemas en los isquiotibiales. Beltrán – duda para la jornada tras no entrenar en la última sesión.

duda para la jornada tras no entrenar en la última sesión. Dimitri Foulquier – baja tras artroscopia.

baja tras artroscopia. Rubo – no disponible.

no disponible. Julen Agirrezabala – rotura de menisco, baja de larga duración.

Deportivo Alavés

Pablo Ibáñez – sancionado por acumulación de tarjetas.

sancionado por acumulación de tarjetas. Víctor Parada – cumple sanción.

cumple sanción. Facundo Garcés – sanción disciplinaria.

sanción disciplinaria. Ville Koski – duda para esta jornada.

Noticias relacionadas

Todas estas bajas condicionan tanto el planteamiento táctico del partido como las decisiones de los mánagers de Fantasy, que deberán ajustar sus equipos antes del cierre de la jornada. En un duelo tan igualado entre Valencia y Alavés, cualquier ausencia puede terminar siendo decisiva.