El Valencia CF ficha a la perla de la cantera del Ontinyent

El Valencia CF sigue reforzando a los diferentes equipos de la Academia con adolescentes de gran calidad, muchos de ellos internacionales con sus países en variadas categorías. El último talento reclutado tiene 16 años y llega desde Ontinyent. Se trata de Héctor Ferriz y lleva meses llamando la atención de numerosos ojeadores.

El talentoso futbolista debutó en Tercera RFEF con sólo 15 años, sorprendiendo a propios y extraños por su precocidad. Fue ante el Utiel, cuando disputó poco más de cinco minutos en el mes de octubre, pero se trataba de una declaración de intenciones por parte del club y de nivel del jugador. En enero volvió a jugar en la recta final frente a Recambios Colón.

Directo al Juvenil B... por ahora

Ahora, con 16 años, Héctor Ferriz ha dado el salto al juvenil del Valencia CF, club que se ha adelantado a otros por hacerse con los servicios del veloz extremo. El fichaje se cerró la semana pasada, aunque no ha sido hasta este jueves cuando lo ha oficializado el club. El atacante llega habiendo demostrado un gran potencial e ir quemando etapas a gran velocidad. Su incorporación se produce como refuerzo para el Juvenil B, aunque se espera que para verano ya de el salto al A, pudiendo tener cierta dinámica con el Valencia Mestalla.