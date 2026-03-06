Aumenta la preocupación con la rodilla de Lucas Beltrán

En el Valencia CF las lesiones de rodilla continúan dando problemas. El último en sufrir dolores en esta articulación es el argentino Lucas Beltrán, que ya se ha perdido por molestias en el tendón rotuliano los partidos contra el Villarreal CF en La Cerámica, además del pasado fin de semana en Mestalla frente a Osasuna.

Lucas Beltrán sigue sin ejercitarse con el grupo. El jugador cedido por la Fiorentina ha sido la ausencia más significativa en la sesión de trabajo del equipo de Carlos Corberán este viernes en la Ciutat Esportiva de Paterna. El mediapunta, tal y como ha señalado la 'Cadena Cope', acumula 13 días lejos de los entrenamientos con el grupo y la preocupación por su estado físico en este tramo final de la temporada va en aumento.

Las molestias en el tendón rotuliano tienen en alerta al cuerpo técnico, ya que el rendimiento del atacante de Córdoba estaba siendo positivo desde principios de año. La actitud del argentino, que desea poder alargar su estancia en València, ha sido clave en la mejora de sus prestaciones.

Beltrán se cayó a última hora de la convocatoria para el derbi de Vila-real después de haber jugado los 90 minutos del Levante - Valencia. La semana pasada comenzó con esperanzas de que se pudiera recuperar con vistas al choque ante Osasuna en casa. Sin embargo, con el paso de los días las opciones se fueron desvaneciendo. Ahora, tras casi dos semanas fuera del grupo, las posibilidades de que reaparezca el domingo son muy escasas y todo apunta a que el mediapunta se perderá un tercer partido por culpa del dolor que siente en la rodilla.

Copete reaparece tras operarse y Saravia entrena con normalidad

Por otro lado, cuatro días después de la intervención en el menisco, José Copete ha aparecido este viernes por primera vez en la Ciutat Esportiva. En principio, salvo recuperación milagrosa, el central sevillano se pederá lo que queda de temporada, igual que Diakhaby, Foulquier y Julen Agirrezabala.

Renzo Saravia, 'temporero' del Valencia para el lateral derecho / VCF Media

Asimismo, el lateral Renzo Saravia ha vuelto a ser la buena nueva. El compatriota de Beltrán se ha ejercitado con total normalidad junto al resto de sus compañeros en la sesión de trabajo. Una jornada que también ha contado con presencia de jóvenes de la Academia VCF. Los canteranos Vicent Abril y Otorbi han participado con el primer equipo.