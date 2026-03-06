Cuenta atrás para Renzo Saravia

Renzo Saravia está más cerca de entrar en la dinámica del equipo de Carlos Corberán como uno más. El lateral argentino, que está teniendo que llevar a cabo un proceso de aclimatación a la carrera en un fútbol en el que nunca ha jugado y después de un periodo de inactividad competitiva, podría entrar en la lista para el envite contra el Deportivo Alavés.

El exfutbolista de Atlético Mineiro llegó a Paterna hace algo menos de dos semanas y en sus primeros días trabajó al margen con un plan específico diseñado por el cuerpo técnico para evaluar su estado de forma y su capacidad para meterse en dinámica, por lo que no entró en la lista frente a Osasuna.

Incursión al grupo

Esta semana ya la ha hecho con el resto del grupo, aumentando la carga de trabajo y entrenando de manera normal. A pesar de no estar todavía al cien por cien, su fichaje en calidad de 'temporero' y los enormes problemas del Valencia CF en esta demarcación obligan a acelerar su puesta a punto.

De cara a esta jornada, de hecho, podría entrar en su primera convocatoria y aunque sus opciones de ser titular son muy escasas, daría ese primer paso para ser una alternativa más en la mano de Corberán, que solo cuenta con un tocado Thierry en el lateral derecho, además de la solución de urgencia que representa Unai Núñez -que obliga a tocar el eje de la zaga-.

Unai Núñez tuvo un buen debut en lo personal. En la imagen, el momento en el que fue cambiado por Thierry / J. M. LÓPEZ

Saravia inicia su cuenta atrás para ser uno más de la expedición valencianista y colocar su nombre en el debate de la demarcación que más problemas ha dado en lo que va de temporada hasta la fecha y que ha tenido que contar un un fichaje fuera de la ventana invernal después de la grave lesión de Foulquier.

Sin Lucas Beltrán

El que no estará frente al Alavés es Lucas Beltrán. Las molestias en la rodilla no han remitido y no entrenó tampoco con sus compañeros en la sesión del viernes, por lo que volverá a ser baja esta jornada. La intención del cuerpo técnico y del futbolista es la de no forzar.