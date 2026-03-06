El gran deseo de Luis Rioja en su reencuentro con el Alavés
El atacante vuelve a medirse a su exequipo con el objetivo de volver a marcar en Mestalla, algo que no ocurre desde el pasado mes de noviembre
Es la cuarta vez que se enfrenta al Alavés con la camiseta del Valencia y buscará su primera victoria
El de este domingo en Mestalla es un partido especial para Luis Rioja. El futbolista andaluz se enfrenta a su exequipo, el Deportivo Alavés, en una situación complicada para ambos con la soga del descenso al cuello y amenzando con apretar más. En lo individual, el reencuentro no llega en el mejor momento para el extremo, al que le ha faltado acierto de cara a portería en los últimos partidos, especialmente los de casa.
De hecho, cumplir con la siempre agridulce ley del ex este domingo (21:00 horas) es el gran deseo de Luis Rioja, que no marca en Mestalla desde el 11 de noviembre de 2025, en el empate a uno frente al Betis, curiosamente otro partido especial para el extremo, bético declarado.
De vuelta a sus inicios
Y si Carlos Corberán decide darle continuidad al plan del partido ante Osasuna, que dio sus frutos, Luis Rioja volverá a partir desde la banda izquierda, demarcación en la que brilló durante su etapa en el Alavés pero en la que apenas ha jugado minutos desde su llegada al Valencia, donde su principal demarcación ha sido la de extremo derecho, a banda cambiada.
La ausencia de Lucas Beltrán y el gran momento de forma de Largie Ramazani han provocado que Corberán modifique ligeramente su esquema, dando entrada a un trivote formado por Guido Rodríguez, Ugrinic y Javi Guerra, y concediendo libertad al futbolista belga en la zona de mediapunta, aunque cayendo más al costado derecho. Son decisiones que han empujado a Rioja a la izquierda, la posición de sus inicios y en la que se ganó fichar por el Valencia CF.
Enfadado con el gol
Lo que está claro es que volver a la izquierda no le hizo reconciliarse con el gol. Ante Osasuna, antes de que Ramazani decidiera el partido, Rioja tuvo en sus botas las dos ocasiones más claras del partido, pero no era el día con el punto de mira más ajustado. En la primera un disparo cruzado se marchó muy desviado y en la segunda le jugó en contra aparecer precisamente desde la izquierda, y es que un buen centro lateral desde la banda derecha le cayó en a pierna mala y su disparo se marchó desviado.
Cuarto reencuentro... a por la primera victoria
No es la primera vez que Rioja se mide a sus excompañeros. La temporada pasada ya lo hizo en dos ocasiones y no fue capaz de ganar en ninguna de ellas. El partido en Mestalla acabó 2-2 y el de Mendizorroza 1-0 a favor del Alavés. Mismo resultado que se dio esta temporada en el estadio blanquiazul. Este domingo Rioja busca su primera victoria ante su exequipo.
