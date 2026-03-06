El otro problema que surge tras la lesión de Julen Agirrezabala

No ha tenido suerte Julen Agirrezabala esta temporada en el Valencia CF. El guardameta vasco llegó como cedido por el Athletic Club con una opción de compra por parte de la entidad de Mestalla que no será ejercida. Más allá de los 10 millones de euros que quedaron fijados, el rendimiento del portero tampoco ha sido muy diferencial, coincidiendo su presencia con el peor momento del equipo. Sus buenas actuaciones no han dado muchos puntos y sus dos lesiones consecutivas le han servido a Stole Dimitrievski para hacerse con la titularidad... y quizá su renovación. El Valencia CF tiene en su mano una ampliación unilateral previo pago de una cláusula que ronda el cuarto de millón de euros.

Valencia CF 25/26 · Comparativa de porteros (LaLiga + Copa del Rey) Julen Agirrezabala vs Stole Dimitrievski · Datos acumulados por competición Competición Julen PJ Julen GC Julen GC/PJ Julen CS Julen %CS Stole PJ Stole GC Stole GC/PJ Stole CS Stole %CS LaLiga 18 30 1,67 4 22,2% 8 9 1,13 3 37,5% Copa del Rey 1 0 0,00 1 100% 4 3 0,75 2 50% TOTAL 19 30 1,58 5 26,3% 12 12 1,00 5 41,7% Lectura rápida: Dimitrievski presenta mejores registros de promedio de goles encajados tanto en Liga (1,13) como en el global (1,00), además de un mayor porcentaje de porterías a cero (41,7% total frente al 26,3% de Julen). Datos correspondientes a la temporada 2025/26 con el Valencia CF.

En el fútbol pueden surgir muchos imprevistos o situaciones que eviten que un jugador pueda estar sobre el césped, más allá del rendimiento. Una lesión o una sanción del macedonio supondría otro quebradero de cabeza para Corberán, ya que sus números están siendo buenos. Hay que recordar que es costumbre en los últimos tiempos incluir tres porteros en las convocatorias. Sin el vasco, toca tirar todavía más del Valencia Mestalla.

El renovado Cristian Rivero, por otro lado, seguirá como segundo portero de Corberán hasta que regrese Julen, quizá en mayo. ¿Quién es el tercer portero del primer equipo cuando hay bajas? Vicent Abril.

El Valencia Mestalla, afectado directamente

El Valencia Mestalla cuenta con la mejor dupla de porteros de la categoría: Vicent Abril y Raúl Jiménez. Cuando el primero, titular habitual, viaja con los de Corberán, es Raúl quien se pone los guantes para defender el marco del primer filial valencianista. Hasta el momento, cuatro son los partidos disputados. Por otro lado, el primer duelo liguero lo jugó el hispanoargentino Alain Gómez y otro Nil Ruiz, quien se marchó días después al CE Sabadell.

Vicent Abril, presente en dos partidos la misma jornada

Que Vicent Abril sea convocado con el Valencia CF no implica que esa jornada no pueda jugar con los de Angulo, ya que todo depende de la fecha y localización del encuentro que afecta a cada uno de los equipos implicados. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado jugó con el filial ante el Barça B el sábado y luego vivió la victoria de Mestalla ante Osasuna el domingo desde el banquillo.