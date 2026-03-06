Mestalla, campo de pruebas para un experimento de los árbitros
El estadio valencianista será testigo de una prueba tecnológica por la que los colegiados portarán una microcámara
Hay pocos escenarios más icónicos en el fútbol español que el estadio de Mestalla. Y así será mientras esté en pie el histórico campo del Valencia CF. La atmósfera que se vive en el verde está muy por encima de los resultados del equipo de Corberán esta temporada y quizá por ello se ha decidido usar el próximo encuentro del cuadro blanquinegro como local para un experimento de los árbitros.
Este domingo se dan cita Valencia CF y Deportivo Alavés en Mestalla con motivo del choque de la jornada 27ª de LaLiga. Dejando de lado lo puramente deportivo que afecta a la supervivencia de ambos clubes en Primera, desde LaLiga se pondrá en marcha un proyecto con intención de servir de cara al futuro. Se trata de incorporar una microcámara que grabe imágenes y conversaciones. Eso sí, no se emitirán por el momento. El ensayo, se hará a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, y "se enmarca en la constante busca de innovación por parte de LaLiga y la RFEF, con el objetivo de seguir acercando al fan a la realidad del partido y reforzar la transparencia", señalaron.
Uso futuro para las retransmisiones
El colegiado del Espanyol - Oviedo también la portará esta jornada. Se espera que el sistema esté próximamente disponible para usarlo de manera habitual e incluso pueda ser incorporado a las retransmisiones televisivas.
