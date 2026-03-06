El peor recuerdo de Rubén Baraja aterriza en Mestalla

Este fin de semana habrá en Mestalla un partido de reencuentros. Volverá Sivera, Anonio Martínez, Quique Sánchez Flores... y también el recuerdo del último partido de Rubén Baraja dirigiendo al Valencia CF. Porque fue en la última visita del conjunto babazorro al coliseo de la Avenida de Suecia el día en que el proyecto del Pipo al frente del equipo puso punto y final.

El Valencia llegaba a esa jornada con solo 12 puntos en 18 partidos, situado en la 19ª posición de la tabla y con la sensación generalizada de que el equipo se deslizaba sin frenos hacia el abismo. En una semana marcada por la no celebración de la Junta General de Accionistas y por las protestas masivas contra Peter Lim y su gestión, el duelo ante el Alavés era una final anticipada por la permanencia. Mestalla, último partido del año, esperaba una reacción que nunca llegó.

El duro final del Pipo

Falto de ritmo, sin precisión y con una alarmante fragilidad defensiva, el conjunto de Baraja fue superado desde el inicio por un Alavés bien plantado, sólido y consciente de la debilidad de su rival. El conjunto babazorro se adelantó en el marcador, multiplicando el runrun de una grada que cantó, con todo el dolor de su corazón, el "Pipo vete ya". Meriton lo había conseguido, había quemado incluso a una de las leyendas de mayor consenso dentro del valencianismo.

En la segunda el equipo trató de reaccionar, empató el partido a través de Rioja y el Valencoa tenía algo menos de media hora para salvar a su entrenador, pero el gol de penalti de Joan Jordan le lanzó al abismo. Ni siquiera el postrero gol del empate de Dani Gómez pudo salvar al técnico unos días después de que la presidenta lo ratificase en sala de prensa. Se acabó la era Baraja en Mestalla.

Una imagen del Valencia CF - Alavés de la temporada pasada / LaLiga

Esta semana rompió su silencio

Baraja rompió esta semana su silencio en una entrevista en 'Radio Marca' con Miguel Quintana donde analizó cómo vivió su paso por Mestalla. “Es una etapa muy dura te lo digo yo que lo viví”, desvela el vallisoletano en referencia a sus casi dos años en el club como técnico. Lo más significativo de sus palabras ha sido el llamado a que el Valencia "necesita inversión, proyecto y equiparar su historia con la realidad actual", recordando el espíritu de lo que dijo al final de la temporada 2022/23 en el Benito Villamarín. De aquel partido, dice: "Solamente respiré cuando el árbitro pitó en el Benito Villamarín y conseguimos la salvación".

Baraja también desveló en esa entrevista qué se le decía desde la propiedad ante la falta de fichajes que elevarán el nivel de la plantilla. “A nosotros lo que nos explicaban es que no había dinero. Que no había capacidad de invertir. A lo mejor se hace el nuevo estadio y cambia”, aseguraba Baraja sobre esos mercados en los que fue técnico del Valencia CF en ujna época en la que, con todo en su contra, logró salvar al equipo del desastre mayúsculo de bajar a Segunda División.