El abogado de Rafa Mir se pronuncia tras la petición de 10 años de Fiscalía

El delantero de Rafa Mir vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial y deportiva después de que la Fiscalía haya solicitado una pena de diez años y medio de prisión por un presunto delito de agresión sexual agravada y lesiones, según adelantó Las Provincias. El futbolista, actualmente en las filas del Elche CF, afrontará un juicio que previsiblemente se celebrará en los próximos meses, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta.

Según ha podido confirmar el diario Diario AS tras contactar con su defensa, el abogado Jaime Campaner ha ratificado la pena solicitada por el Ministerio Fiscal contra su cliente. Pese a la gravedad de la petición, el letrado ha transmitido tranquilidad respecto al proceso judicial. “Rafa y yo estamos completamente tranquilos. Este es el trámite que estábamos esperando para empezar la defensa de modo eficiente”, señaló Campaner.

Rafa Mir, durante el entrenamiento de este miércoles / Áxel Álvarez

La acusación del Ministerio Público se basa en dos presuntos delitos. Por un lado, solicita nueve años de prisión por un delito de agresión sexual agravada con acceso carnal. Según la información adelantada por el diario Las Provincias, el jugador habría introducido presuntamente los dedos sin consentimiento de la denunciante en dos momentos distintos.

Además, la Fiscalía pide otros 18 meses de prisión por un delito de lesiones, lo que eleva la solicitud total de condena a diez años y medio de cárcel.

Mientras se espera la fecha del juicio, la defensa del futbolista prepara su estrategia jurídica para afrontar el proceso, que marcará el futuro judicial y profesional del delantero. El caso ha generado una notable repercusión mediática al tratarse de un jugador en activo de la élite del fútbol español.