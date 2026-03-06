¿Es el Valencia CF el equipo más veloz de LaLiga?

Según publica el Valencia CF, siguiendo el estudio realizado por 'LaLiga Beyond Stats', el equipo de Carlos Corberán es el que más metros recorre en acciones a máxima intensidad superando los 28 kilómetros por hora.

El Valencia cuenta con un promedio de 20,59 metros recorridos a más de 28 km/h, límite de velocidad al que se entiende que las acciones se ejecutan a máxima intensidad. El club indica en su página web que el dato es un "ejemplo de potencia e intensidad" por parte de los futbolistas blanquinegros.

Aparición de jugadores rápidos y potentes

La aparición constante más constante de jugadores en el once como Filip Ugrinic, Javi Guerra o Largi Ramazani, así como el fichaje en enero de Umar Sadiq, han colaborado en que el conjunto de Corberán se encuentre en el primer lugar del ranking a esta altura de temporada.

El Valencia, más veloz en acciones superiores a diez metros que Osasuna, Real Madrid, Betis... y el resto de conjuntos de la Liga / LaLiga

El estudio tiene en cuenta las acciones con o sin posesión, debiendo encontrarse el balón en juego, además de recorrerse una distancia mínima de 10 metros. En esta clasificación, por detrás del Valencia, están equipos como Osasuna (2º, con 20,56 m), Real Madrid (3º, 20,50 m), Real Betis (4º, con 20,16 m), Atlético de Madrid (5º lugar con 20,10 m) y la Real Sociedad (6º, con 20,04 m).

Por otro lado, el Valencia CF también destaca la posición del equipo en recuperaciones en ventaja por partido -más compañeros que rivales por delante del balón en dirección a la meta rival-, con 3,52, y en la variable de despejes por encuentro, tercero con 28,7.