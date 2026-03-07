Corberán destapa a un Quique Sánchez Flores al que se le atraganta Mestalla

La jornada 27 de LaLiga presenta un duelo con doble carga competitiva y emocional en Mestalla. El Valencia CF afronta el encuentro situado en la 14ª posición con 29 puntos, mientras que el Deportivo Alavés llega justo por detrás en la 16ª plaza con 27, lo que convierte el partido en un enfrentamiento directo para ganar margen en la zona media-baja de la tabla.

En ese contexto aparece una figura protagonista: Quique Sánchez Flores. El técnico madrileño debutará en el banquillo del Alavés tras asumir el cargo en sustitución de Eduardo ‘Chacho’ Coudet y lo hará, precisamente, en el estadio donde vivió algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

Para Quique no será un partido cualquiera. Mestalla fue su casa durante años. Allí disputó 264 partidos oficiales como jugador del Valencia y más tarde dirigió al equipo en 116 encuentros como entrenador entre 2005 y 2007, una etapa en la que logró consolidar al club en la zona alta del campeonato.

Quique ha hablado del partido del domingo en València / EFE

Corberán descifra a Quique Sánchez Flores antes de una batalla clave por la salvación

Más allá del componente sentimental que rodea el regreso de Quique a Mestalla, el encuentro tiene un peso evidente en la clasificación. La distancia entre ambos equipos es mínima y el resultado podría modificar el orden en la tabla.

Si el Alavés consigue la victoria superaría al Valencia en la clasificación, mientras que el conjunto valencianista tratará de aprovechar el factor campo para ampliar la diferencia y alejarse de la zona más comprometida. En ese contexto competitivo, el debut del técnico madrileño adquiere todavía más relevancia. "Tengo muy buenas sensaciones, una afición que fue mi afición durante mucho tiempo, pero ahora soy babazorro y empiezo a ser vitoriano", matizó un agradecido Quique Sánchez Flores en la previa.

Con apenas unos días en Mendizorroza, todavía no se puede saber mucho sobre qué le espera al Valencia contra este nuevo Alavés de QSF. Sin embargo, Corberán se ha aventurado a analizar al técnico madrileño en la previa del duelo.

"Lo más importante es nosotros, pero estoy convencido de que Alavés no va a defender como Osasuna el otro día. Siempre habrá cambios para perseguir nuestro objetivo de ser protagonistas. En pocos días no te da tiempo a cambiar cosas como entrenador, en función de lo que alineas te da ya indicios de lo que puedas ser. Ayer Quique ya comentó sobre el uso o no de la posesión, de defender y ser bloque... matices e nuestra identidad como entrenador y de lo que queremos hacer cuando llegamos a un equipo. Quique tiene un pasado y puede saber un poco lo que puede hacer. No pudimos superarles en su campo y mañana sabiendo la dificultad del partido estamos focalizados para sacar nuestro objetivo", aseguró el técnico valencianista

Álvaro García-Granero

Una racha pendiente en Mestalla

Pese a su relación histórica con el Valencia, Quique Sánchez Flores mantiene una estadística poco favorable cuando visita Mestalla como entrenador rival. Hasta ahora ha dirigido siete partidos de Liga en ese estadio desde el banquillo visitante y nunca ha conseguido ganar. El balance refleja cinco derrotas y dos empates, con 13 goles encajados y solo cuatro marcados por sus equipos.

La última vez que se sentó en el banquillo visitante de Mestalla fue en febrero de 2024, cuando dirigía al Sevilla FC. Aquel encuentro terminó con empate sin goles tras un partido muy equilibrado y con pocas ocasiones claras.

Diferentes equipos, mismo desenlace

La primera vez que Quique se enfrentó al Valencia en Mestalla como entrenador fue en la temporada 2004-2005, cuando dirigía al Getafe CF. El resultado fue una derrota por 3-1.

A lo largo de su carrera regresó al estadio valencianista en diferentes etapas, pero el desenlace nunca cambió. Con el Getafe volvió a caer en la temporada 2014-2015 (1-0) y también sufrió una derrota contundente en la campaña 2022-2023 por 5-1.

Entre esos encuentros también visitó Mestalla como entrenador del Atlético de Madrid, con el que logró uno de sus dos empates en la temporada 2010-2011 (1-1). Posteriormente regresó con el RCD Espanyol, aunque el Valencia volvió a imponerse en las temporadas 2016-2017 (2-1) y 2017-2018 (1-0).

Quique Sánchez Flores junto a Ángel Torres en su etapa como técnico del Getafe CF / EFE

Un regreso con simbolismo y objetivos claros

Dos décadas después de su primer enfrentamiento como técnico en Mestalla, Quique Sánchez Flores regresa al estadio que marcó buena parte de su carrera. Esta vez lo hace con la misión de impulsar al Alavés y sumar puntos clave en la clasificación.

Noticias relacionadas

El escenario será familiar y el recibimiento probablemente emotivo, pero el objetivo deportivo es claro: empezar su nueva etapa con un resultado positivo y, si es posible, romper una racha que se resiste desde hace años en el estadio valencianista.