Corberán da más detalles sobre la lesión de rodilla de Lucas Beltrán

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha comparecido este sábado al mediodía en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva de Paterna en la víspera del partido de Liga frente al Alavés, correspondiente a la jornada 27 de la competición, que arrancará a las 21:00 horas del domingo. Ante los periodistas, el técnico ha confirmado la baja de Lucas Beltrán, delantero que se ha perdido los tres últimos partidos a causa de una inflamación en el tendón rotuliano de la rodilla.

Como informó SUPER, en el seno del cuerpo técnico existe preocupación por los problemas físicos de uno de los jugadores que más había incidido en la mejora del Valencia en este segundo tramo de la temporada. Pero el argentino no puede ser de la partida desde días antes del derbi de La Cerámica contra el Villarreal CF. Tampoco, el pasado fin de semana ante Osasuna. Ni podrá jugar este domingo frente al Deportivo Alavés.

Fecha de vuelta: pregunta sin respuesta

¿Cuándo cree el entrenador que Beltrán volverá a estar disponible? En su respuesta, el técnico ha evidenciado la incertidumbre que existe con una lesión que depende del dolor y de la "tolerancia" al mismo del futbolista. Así que, de momento, no hay fecha de regreso marcada para el delantero argentino, a la espera de que en los próximos pueda evolucionar en positivo e ir ganando opciones de reaparecer en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo.

Lucas Beltrán, en un entrenamiento del Valencia / VCF Media

Esta ha sido la respuesta de Carlos Corberán, cuestionado sobre los plazos de la lesión de rodilla de Beltrán: "Es difícil responder a esa pregunta. No puede tener fecha, porque la evolución de la lesión depende de la tolerancia al dolor del jugador. Cuando un tendón se irrita, se inflama, es algo muy doloroso. A Lucas le impide arrancar, frenar... realizar acciones explosivas del fútbol". Y continuó: "Ahora está con tratamiento, diferentes formas, 'epis', ondas de choque, para tratar de que vuelva a soportar las cargas físicas. Ha estado en campo hoy, aunque al margen. Ojalá su evolución sea positiva y podamos contar con él la semana que viene".

Saravia, a la lista de convovcados

Por otra parte, el técnico, además de confirmar la baja de Beltrán por tercera semana consecutiva, avanzó el estreno en la convocatoria del lateral derecho Renzo Saravia, ya en mejor tono físico tras fichar como agente libre.